    Svet so ljudje

    Nemec, ki je pustil pečat v svetovni kinematografiji

    Poslovil se je nemški igralec Udo Kier, ki je v dolgoletni karieri sodeloval z velikimi filmskimi imeni, od Fassbinderja do Larsa von Trierja.
    Novico o njegovi smrti je sporočil igralčev dolgoletni partner Delbert McBride. FOTO: Loic Venance/AFP
    Novico o njegovi smrti je sporočil igralčev dolgoletni partner Delbert McBride. FOTO: Loic Venance/AFP
    Ur. I.
    24. 11. 2025 | 11:30
    24. 11. 2025 | 11:38
    3:20
    Pri 81 letih se je poslovil Udo Kier, eden najbolj posebnih in prepoznavnih nemških igralcev z mednarodno kariero. Posnel je več kot 200 filmov in sodeloval z največjimi in najbolj nenavadnimi ustvarjalci, od Andyja Warhola in Larsa von Trierja do Madonne. S svojo posebno energijo in pristopom je pustil številne sledi tako v eksperimentalnem filmu kot v filmih za široko občinstvo. Novico je sporočil njegov dolgoletni partner, umetnik Delbert McBride.

    Rodil se je v Kölnu in z mamo odraščal v revščini povojne Nemčije. Pri 18 letih se je, potem ko je v nekem baru spoznal režiserja Reinerja Wernerja Fassbinderja, preselil v London. »Rad imam pozornost, zato sem postal igralec,« je v enem zadnjih intervjujev povedal za Variety.

    Ključno za Kierjev preboj je bilo sodelovanje z Andyjem Warholom. Sredi 70. let je namreč nastopil v glavnih vlogah v filmih Meso za Frankeinsteina in Kri za Drakulo, ki ju je produciral Warhol, režiral pa Paul Morrisey. Kier je svojim likom vnesel srhljiv, a hkrati komičen pridih.

    V naslednjih dveh desetletjih je posnel več filmov s kultnim nemškim režiserjem Rainerjem Wernerjem Fassbinderjem, med njim Tretjo generacijo in Lili Marlen. Potem ko je na berlinskem filmskem festivalu spoznal režiserja Gusa van Santa, mu je ta priskrbel dovoljenje za delo v ZDA. Nastopil je v njegovem filmu Moj mali Idaho.

    Približno v istem obdobju je Kier začel svoje dolgoletno sodelovanje s von Trierjem. Zaigral je v filmih Epidemic, Europa ter v več epizodah von Trierjeve serije grozljivk Kraljestvo pa v filmih Lom valov, Plesalka v temi, Dogville, Melanholija in Nimfomanka: II.

    V devetdesetih letih je Kier imel tudi več stranskih vlog v večjih hollywoodskih produkcijah, kot so Ace Ventura, Armageddon in Rezilo. Pojavil se je tudi v Madonnini knjigi Sex in v njenih videospotih Erotica in Deeper and Deeper. Nazadnje je nastopil v nagrajenem filmu Kleberja Mendonçe Filha Tajni agent.

    Igralec je mnogo let živel razpet med Evropo in ZDA, naposled se je ustalil v Los Angelesu in Palm Springsu. Bil je tudi velik ljubiteljski zbiratelj dizajnerskega pohištva, s katerim je napolnil svoj nenavadni dom v Palm Springsu, ki je zaradi številnih stolov in luči spominjal na razstavni prostor. Zlasti se je navduševal nad modernizmom iz sredine stoletja.

    »Nekoč je nekdo poskušal analizirati moj okus. Zbiram stole in luči, kar očitno pomeni, da rad sedim pod žarometi. To za igralca najbrž ni presenetljivo,« je Kier, ki svoje istospolne usmerjenosti nikoli ni skrival, povedal nekoč za Variety.

    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Pri ugotavljanju izida ni pomembna le relativna večina, temveč tudi, kakšen delež volilnega telesa predstavljajo.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 19:05
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Šiptarji sredi Ljubljane tepejo Srbe! To mi delaj!

    Kogar je pri kakšnih volitvah pičila lažniva kača, je treba spomniti, da tisto, kar je videti kot zvita vrv, ni nujno zvita vrv.
    Novica Mihajlović 22. 11. 2025 | 05:25
    Gospodarstvo  |  Novice
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (24. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović, Dejan Mijović 24. 11. 2025 | 12:04
    Novice  |  Slovenija
    Tri prosta mesta za sodnike

    Pirc Musarjeva oblikovala ožji izbor kandidatov za ustavno sodišče

    Predsednica republike je dejala, da gre pri kandidatkah in kandidatih za ugledne strokovnjake z različnih pravnih področij.
    24. 11. 2025 | 12:02
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski ogenj

    Slabo vreme odgnalo slovesnost z Olimpije v dvorano

    Organizatorji sredinega svečanega prižiganja olimpijskega ognja bodo zaradi premestitve dogodka zavračali tudi že vabljene goste.
    24. 11. 2025 | 11:17
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Kdo je vaš sosed? Ključno vprašanje, ki ga kupci stanovanj nikoli ne postavijo

    Zakaj je sobivanje v blokih vse težje? Deloindom podkast razkriva, kako pomanjkanje komunikacije in strpnosti oblikuje življenje v večstanovanjski džungli.
    24. 11. 2025 | 11:00
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski ogenj

    Slabo vreme odgnalo slovesnost z Olimpije v dvorano

    Organizatorji sredinega svečanega prižiganja olimpijskega ognja bodo zaradi premestitve dogodka zavračali tudi že vabljene goste.
    24. 11. 2025 | 11:17
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Kdo je vaš sosed? Ključno vprašanje, ki ga kupci stanovanj nikoli ne postavijo

    Zakaj je sobivanje v blokih vse težje? Deloindom podkast razkriva, kako pomanjkanje komunikacije in strpnosti oblikuje življenje v večstanovanjski džungli.
    24. 11. 2025 | 11:00
