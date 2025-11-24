Nemec, ki je pustil pečat v svetovni kinematografiji

Pri 81 letih se je poslovil Udo Kier, eden najbolj posebnih in prepoznavnih nemških igralcev z mednarodno kariero. Posnel je več kot 200 filmov in sodeloval z največjimi in najbolj nenavadnimi ustvarjalci, od Andyja Warhola in Larsa von Trierja do Madonne. S svojo posebno energijo in pristopom je pustil številne sledi tako v eksperimentalnem filmu kot v filmih za široko občinstvo. Novico je sporočil njegov dolgoletni partner, umetnik Delbert McBride.

Rodil se je v Kölnu in z mamo odraščal v revščini povojne Nemčije. Pri 18 letih se je, potem ko je v nekem baru spoznal režiserja Reinerja Wernerja Fassbinderja, preselil v London. »Rad imam pozornost, zato sem postal igralec,« je v enem zadnjih intervjujev povedal za Variety.

Ključno za Kierjev preboj je bilo sodelovanje z Andyjem Warholom. Sredi 70. let je namreč nastopil v glavnih vlogah v filmih Meso za Frankeinsteina in Kri za Drakulo, ki ju je produciral Warhol, režiral pa Paul Morrisey. Kier je svojim likom vnesel srhljiv, a hkrati komičen pridih.

V naslednjih dveh desetletjih je posnel več filmov s kultnim nemškim režiserjem Rainerjem Wernerjem Fassbinderjem, med njim Tretjo generacijo in Lili Marlen. Potem ko je na berlinskem filmskem festivalu spoznal režiserja Gusa van Santa, mu je ta priskrbel dovoljenje za delo v ZDA. Nastopil je v njegovem filmu Moj mali Idaho.

Približno v istem obdobju je Kier začel svoje dolgoletno sodelovanje s von Trierjem. Zaigral je v filmih Epidemic, Europa ter v več epizodah von Trierjeve serije grozljivk Kraljestvo pa v filmih Lom valov, Plesalka v temi, Dogville, Melanholija in Nimfomanka: II.

V devetdesetih letih je Kier imel tudi več stranskih vlog v večjih hollywoodskih produkcijah, kot so Ace Ventura, Armageddon in Rezilo. Pojavil se je tudi v Madonnini knjigi Sex in v njenih videospotih Erotica in Deeper and Deeper. Nazadnje je nastopil v nagrajenem filmu Kleberja Mendonçe Filha Tajni agent.

Igralec je mnogo let živel razpet med Evropo in ZDA, naposled se je ustalil v Los Angelesu in Palm Springsu. Bil je tudi velik ljubiteljski zbiratelj dizajnerskega pohištva, s katerim je napolnil svoj nenavadni dom v Palm Springsu, ki je zaradi številnih stolov in luči spominjal na razstavni prostor. Zlasti se je navduševal nad modernizmom iz sredine stoletja.

»Nekoč je nekdo poskušal analizirati moj okus. Zbiram stole in luči, kar očitno pomeni, da rad sedim pod žarometi. To za igralca najbrž ni presenetljivo,« je Kier, ki svoje istospolne usmerjenosti nikoli ni skrival, povedal nekoč za Variety.