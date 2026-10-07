Ugasnila je zadnja zvezda zlate dobe Hollywooda

Pri starosti 102 let se je izteklo bogato življenje oskarjevke Eve Marie Saint, ki je sodelovala z najboljšimi režiserji, od Elie Kazana, Alfreda Hitchcocka, Otta Premingerja do Johna Frankenheimerja, njena soigralca pa sta bila med drugim zvezdnika Cary Grant in Marlon Brando. Leta 1955 je prejela oskarja, zadnjič je v filmu nastopila pri 95 letih. Svetlolasa in na videz krhka lepotica je kljubovala vsem spremembam v medijskem svetu in v pozni starosti snemala celo podkaste. Poslovila se je še zadnja velika zvezda zlate dobe Hollywooda. Rodila se je leta 1924 v New Jerseyju, še preden se je kjer koli na svetu začel reden televizijski program, in leta 1942 debitirala na malih ekranih z Božično pesmijo Charlesa Dickensa. Bila je zraven, ko se je začelo zlato obdobje ameriške televizije, ...