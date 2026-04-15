Gospod Eksploziv in iranska propagandna vojna z lego kockami

Vojna med ZDA in Iranom ne poteka le na terenu, ampak tudi na spletu, kjer že nekaj časa kraljujejo videi, ustvarjeni z umetno inteligenco. Čeprav se zdi, da gre za film, v katerem nastopajo figurice lego, je vse skupaj močno propagandno orodje za podporo Irana.

Videi uporabljajo prepoznavno estetiko podjetja Lego, a prizori so kruti, v njih se pojavljajo mrtvi otroci, bojna letala, povsem uničena konkretna infrastruktura v zalivskih državah in tudi razjarjeni ameriški predsednik Trump. Vse objave povezuje ključna ideja, da se Iran upira globalni zatiralski sili ZDA. Videi tega ustvarjalca so se prvič pojavili v začetku leta 2025, odkar je Amerika napadla Iran, pa imajo objave že več sto milijonov ogledov.

Uredništvo BBC je v podkastu Top Comment navezalo stik s predstavnikom Explosive Media, enega od glavnih profilov, ki ustvarja te vsebine. Sogovornik ni želel razkriti svojega imena, je pa hotel, da ga naslavljajo z Mr. Explosive, gospod Eksploziv. Izkušeni upravljavec medijskih vsebin je sprva zatrjeval, da deluje »povsem neodvisno«, na vztrajanje novinarja pa naposled priznal, da je njihova stranka iranski režim.

V enem od videoposnetkov Donald Trump pade skozi vrtinec dokumentov o dosjeju Epstein, medtem ko nam rapersko besedilo govori, da »skrivnosti pronicajo, pritisk narašča«. Drugi prikazuje Georgea Floyda, kako je ukleščen pod policijskim škornjem, neki glas pa sporoča, da se Iran postavi za vse, »ki jim je vaš sistem kdaj storil krivico«.

V podkastu je mogoče videti le sogovornikovo silhueto, ki jo z ene strani osvetljuje zelena in z druge rdeča luč, obe sta poleg bele barvi iranske zastave. V ekipi Explosive Media je manj kot deset ljudi, kocke lego pa so izbrali zato, ker je njihov jezik univerzalen.

Njihove objave redno delijo iranski in ruski državni mediji, zaradi česar dosežejo na milijone ljudi. Vendar objavljena dejstva večkrat ne držijo. V enem od videov iranska vojska zajame ameriškega pilota, ki so ga sestrelili nad svojim ozemljem. Nasprotno so ameriške oblasti objavile, da so pilota 4. aprila rešile ameriške posebne enote in se zdaj že zdravi v Kuvajtu.

A gospod Eksploziv se s tem ne strinja, pravi, da morda ni bilo niti sestrelitve niti reševalne operacije. Njegov argument je: »Le 13 odstotkov tega, kar pove gospod Trump, temelji na dejstvih.« Njihove alternativne zgodbe so dobile širok krog sledilcev tudi med angleško govorečim občinstvom.

BBC se je obrnil tudi na vodilno strokovnjakinjo za propagando dr. Emmo Briant, ki meni, da je umetna inteligenca Iranu in drugim državam omogočila učinkovitejšo komunikacijo z zahodnim občinstvom kot kdaj prej. Uporabljajo orodja, ki so jih večinoma razvili z zahodnimi podatki, zaradi česar so idealna za ustvarjanje »kulturno primernih« vsebin.