Samo nekaj dni pred 84. rojstnim dnevom nekdanjega predsednika Združenih držav Amerike Joeja Bidna, ki ga bo praznoval v petek, je v torek izšla njegova avtobiografija z naslovom Promise Me, America, kar bi lahko prevedli kot Obljubi mi, Amerika. Knjiga je takoj naletela na precej slabe odzive, nad njo niso bili navdušeni niti kritiki največjih ameriških časopisov, ne liberalnega The New York Timesa ne konservativnega The Wall Street Journala. V reviji The New Yorker so celo zapisli, da Joe Biden »trmasto vztraja v zanikanju«, ko brani svojo odločitev, da je leta 2024 kandidiral za drugi mandat. Na koncu na volitvah sicer ni nastopil, saj so ga v lastni demokratski stranki tako rekoč prisilili, da je stopil iz tekme. Avtobiografije Joeja Bidna kritiki niso ravno zasuli s presežki. FOTO: ...