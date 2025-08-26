Zakaj je Woody Allen sodeloval na moskovskem filmskem festivalu?

Ukrajinsko ministrstvo za zunanje zadeve je obsodilo udeležbo ameriškega režiserja Woodyja Allena na moskovskem filmskem festivalu. Allen je v izjavi za Guardian v svojo obrambo povedal: »Ko gre za konflikt v Ukrajini, trdno verjamem, da se Vladimir Putin popolnoma moti. Vojna, ki jo je povzročil, je grozljiva. Toda ne glede na to, kaj so storili politiki, menim, da ne smemo prekiniti pogovorov o umetnosti.«

Režiser je namreč pred dnevi prek zooma sodeloval na moskovskem mednarodnem filmskem tednu, ki ga je organiziral filmski ustvarjalec Fjodor Bondarčuk, dolgoletni Putinov politični zaveznik in režiser domoljubnih epov, kot sta Stalingrad in znanstvenofantastični film Privlačnost.

V izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, so z ukrajinskega ministrstva sporočili: »Udeležba Woodyja Allena na moskovskem mednarodnem filmskem tednu je sramota in žalitev za ukrajinske igralce in filmske ustvarjalce, ki so bili žrtve ruskih vojnih zločincev v vojni proti Ukrajini.« Dodali so: »Z udeležbo na festivalu, ki združuje Putinove podpornike, se je ameriški režiser odločil, da bo zamižal na eno oko pred grozodejstvi, ki jih Rusija izvaja že enajst let. Kultura ne sme biti alibi za prikrivanje zločinov, saj tako postane propagandno orodje režima. Odločno obsojamo odločitev Woodyja Allena, ki je s svojim nagovorom blagoslovil krvavi moskovski festival.«

Po poročanju ruskih medijev je Allen dejal, da nima v načrtu, da bi posnel film v Rusiji, ampak da goji »le dobre občutke do Moskve in Sankt Peterburga«. Dejal naj bi tudi, da občuduje rusko kinematografijo, pri čemer je posebej omenil štiridelno filmsko adaptacijo literarne klasike Vojna in mir, ki jo je režiral Bondarčukov oče Sergej in je leta 1969 osvojila oskarja za najboljši tujejezični film.

Allen je zadnja dva filma posnel s finančno podporo iz evropskih virov. Erotični triler Srečno naključje (Coup de chance) je bil posnet v francoščini in predstavljen na beneškem filmskem festivalu. Lani je Allen, ki je star 88 let, namignil, da se bo morda upokojil, rekoč: »Vsa romantika snemanja filmov je izginila.«

V Benetkah je film Srečno naključje dobil dobre odzive kritikov. Nad režiserjem še vedno visi temna senca obtožb, saj ga je njegova posvojenka Dylan Farrow obtožila, da jo je pri sedmih letih spolno zlorabil, kar je Allen zanikal in bil po dveh preiskavah oproščen.