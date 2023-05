Umazano ozadje beneškega bienala

Ena največjih arhitekturnih razstav na svetu, beneški arhitekturni bienale, je do nedavnega potekal ob parnih letih. Zaradi odpovedi leta 2020, ko je po svetu udarila pandemija, zdaj poteka na neparna leta. Na letošnjem – začel se 20. maja in bo trajal do 26. novembra – so za kustosinjo postavili gansko-škotsko arhitektko Lesley Lokko. Postala prva oseba na čelu tega prestižnega dogodka z (deloma) afriškimi koreninami. Rodila in odraščala je sicer na Škotskem, vendar je hčer Škotinje in kirurga iz Gane.

Več kot polovica letošnjih udeležencev prireditve v Benetkah je Afričanov s te celine ali afriškimi koreninami, šest sokustosov pa si je izbrala iz očetove domovine. Vsem so zagotovili bivališča za čas, ki bi ga preživeli v Italiji in povratne letalske vozovnice, vendar je italijansko veleposlaništvo v glavnem mestu Gane Accri trem zavrnilo vizo, še eden pa čaka na odgovor.

Seveda je bila 59-letna Lokkova, od letos vitezinja reda britanskega imperija, nad odločitvijo ogorčena. Na tiskovni konferenci je povedala, da je zaplet pokazal na umazano ozadje italijanske priseljenske politike. Kot vzrok, da so njenim izbrancem zavrnili vizo, je veleposlanica v Accri Daniela d'Orlandi navedla, da je hotela kuratorke na schengensko območje v Evropi pripeljati »tri nepomembne mlade moške«. Menda naj bi obstajali resni dvomi, da se nameravajo, ko bi jim viza potekla, vrniti v Gano.

Na tiskovni konferenci je Lesley Lokko – pravi, da noče, da bi ta dogodek zasenčil začetek bienala – poudarila, da se veleposlaništvo ni trudilo pojasniti, kaj je vzbudilo njihove dvome, da se nameravajo trije Ganci vrniti domov. Dodala je, da je d'Orlandijeva ambiciozna karierna diplomatka, ki hoče narediti vtis na desničarsko vlado. Vlada skrajne desničarke oziroma neofašistke Carle Meloni je oblast v Italiji prevzela lani jeseni predvsem z obljubami, da bo ustavila nezakonito priseljevanje iz Afrike na Apeninski polotok prek Sredozemskega morja.

Odločitev italijanske veleposlanice je vzbudila tudi ogorčen odziv arhitektov po delem svetu. Pradvsem tisti iz Afrike pa opozarjajo, da morajo za pridobitev vize za potovanje v EU izpolnjevati popolnoma absurdne in pogosto skoraj neuresničljive pogoje. Južnoafriška arhitektka Hannah Le Roux je povedala, da so osnova za vizo za arhitekte imetnike afriških potnih listov, poleg uradnega povabila, izpis zadnjih treh plač, dokaz, da imajo zagotovljenih 100 evrov na dan za življenjske stroške in zdravstveno zavarovanje za 600.000 evrov.