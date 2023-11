Umetna inteligenca bo oživila šansonjerkin glas

V novem, 90-minutnem biografskem filmu o Edith Piaf, katerega pripoved se je med letoma 1920 in 1960 godila med Parizom in New Yorkom, bo s pomočjo orodij umetne inteligence svojo zgodbo pripovedovala kar francoska šansonjerka sama.

Po besedah virov blizu Warner Music France je film o znameniti pevki, ki je umrla pred 60 leti, v zadnji fazi razvoja, a datum izida za zdaj še ni znan. Da bi poustvarili edinstveni slog pevke francoskih klasik, kot sta La vie en Rose in Non, je ne regrette rien, in tako »povečali pristnost in čustveni učinek njene zgodbe«, bodo algoritmom posredovali na stotine glasovnih in slikovnih posnetkov, med katerimi so nekateri stari več kot 80 let. Izvirne posnetke bodo uporabili za njene največje uspešnice, film pa bo predstavil tudi doslej neznane vidike pevkinega življenja.

»Inovativen in revolucionaren tehnološki projekt«, ki umetno inteligenco uporablja za ponovno ustvarjanje tako glasu kot podobe pokojne zvezdnice, sledi uspehu najnovejše skladbe The Beatles Now And Then, ki je prav tako nastala s pomočjo umetne inteligence. Ustvarjalcem je uspelo izolirati vokal pokojnega Johna Lennona s kasete, ki jo je posnel leta 1978, preživela člana Paul McCartney in Ringo Starr pa sta pesem nato končala in vanjo vključila tudi igranje že pokojnega Georgea Harrisona, ki so ga posneli leta 1995.

Omenjena pesem je 18. uspešnica skupine, ki se je povzpela na prvo mesto lestvice v Združenem kraljestvu. Beatli so s tem postavili rekord – postali so najstarejša skupina, ki je dosegla številko ena v Združenem kraljestvu, je sporočila družba Official Charts Company. »Ta teden se je vrnila beatlomanija,« je dejal njen izvršni direktor.