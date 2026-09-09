Umetna inteligenca v 88 urah rešila desetletja star matematični problem

Iz podjetja OpenAI so sporočili, so s pomočjo novega modela umetne inteligence in 10.000 agentov umetne inteligence v 88 urah našli rešitev zahtevnega matematičnega problema, vendar informacija še ni neodvisno preverjena, prav tako pa rešitve še ni javno sprejela ameriška matematična organizacija Clay Mathematics Institute, ki podeljuje prestižno nagrado Millennium Prize za rešitve najzahtevnejših matematičnih problemov. Kot poroča BBC, se porajajo tudi vprašanja, ali je imelo podjetje informacije o delu drugih raziskovalcev. Gre za problem, povezan z Navier-Stokesovimi enačbami, ki opisujejo gibanje tekočin. Pomembni vidiki teh enačb že približno 90 let čakajo na matematični dokaz. OpenAI je svojo rešitev označil za »pomemben mejnik« in dokaz hitrega napredka umetne inteligence. Objava ...