Če bo Rusija, ne bo evropskega denarja

»Ker Rusija bombardira muzeje, uničuje cerkve in hoče izbrisati ukrajinsko kulturo, ji ne bi smeli dovoliti, da razstavlja svoja [umetniška] dela. Ruska vrnitev na beneški umetniški bienale je nemoralna in Evropska unija ga ne bo sofinancirala.« To je na na srečanju zunanjih ministrov EU v torek v Luxembourgu povedala visoka predstavnica povezave za skupno zunanjo in varnostno politiko, nekdanja premierka Estonije Kaja Kallas.

Bienale v Benetkah sicer poteka vsako leto, vendar je eno leto posvečen umetnosti in drugo arhitekturi. Paviljon Rusije so zaprli leta 2022. Takrat bi morala v njem razstavljati ruska umetnika Kiril Šavčenkov in Aleksandra Suhareva, vendar sta februarja 2022 sporočila, da se umikata. Kot vzrok sta navedla »politično in čustveno nevzdržno« rusko invazijo na Ukrajino in da med vojno »ni prostora za umetnost«. Prireditelji so sporočili, da bo ruski paviljon ostal zaprt.

In je ostal. Do leta 2024, ko je v njem razstavljala Bolivija. Marca pa je ruski poverjenik za mednarodno kulturno izmenjavo in nekdanji kulturni minister Mihail Švidkoj potrdil, da bo ruski paviljon na letošnji umetnostni izvedbi bienala maja odprl vrata z razstavo ruske umetnosti. To je povzročilo protest Ukrajine in 21 držav članic EU ter najavo povezave o rezu dveh milijonov evrov prispevka. Ukrajina je sicer napovedala, da na bienalu, če bo tam Rusija, ne bo sodelovala.