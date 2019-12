Umrl 21-letni raper Juice Wrld

»Glasbene legende umrejo zgodaj«

Ameriški hiphop glasbenik, ki je največji uspeh doživel z viralnim hitom Lucid Dreams, je zaradi zastoja srca umrl na chicaškem letališču Midway. Star je bil 21 let. Kot je za časnik Chicago Sun-Times povedal predstavnik chicaške policije, uradnega vzroka smrti še niso potrdili, policisti pa ne izključujejo možnosti zlorabe drog.»Bil je izjemen človek, ki je v tako kratkem času pustil velik pečat na svetovni glasbeni sceni,« so zapisali na spletni strani glasbenikove založniške hiše Interscope Geffen A&M Records.Raper Juice Wrld, čigar pravo ime je bilo, se je rodil leta 1998 v Chicagu. Odraščal je z materjo samohranilko, ki je bila verna in konservativna in mu je zato prepovedala poslušati hiphop. Rapati je začel v srednji šoli, svoje pesmi pa je z javnostjo delil prek spletne platforme SoundCloud.Zaslovel je leta 2018, ko je izdal skladbi All Girls Are the Same in Lucid Dreams, ki sta pristali na samem vrhu glasbene lestvice Billboard Hot 100. Kmalu zatem je z založbo Interscope podpisal pogodbo, vredno 2,7 milijona evrov.Higgins je v svojih skladbah pogosto omenjal smrt in droge, v pesmi Legend pa je zapisal, da »vse glasbene legende umrejo zgodaj«. Pred kratkim je v pogovoru za New York Times spregovoril o uporabi kanabisa in zasvojenosti z antidepresivom xanax. »Kadim travo, vendar se včasih spozabim in naredim tudi kaj bolj neumnega.«Slavni raper je prejšnji teden praznoval rojstni dan, o katerem je na twitterju zapisal, da je bil njegov najboljši doslej.