Umrl 25-letni Angus Cloud, znan iz serije Evforija

Petindvajsetletni igralec Angus Cloud, znan predvsem iz priljubljene serije HBO Evforija, je včeraj umrl. Novico je sporočila njegova družina, ni pa navedla vzroka smrti. V izjavi za javnost so po poročanju AFP zapisali, da se je spopadal z nedavno smrtjo očeta in da je imel še vedno težave z duševnim zdravjem.

»Edina tolažba je, da se je Angus spet združil s svojim očetom, ki je bil njegov najboljši prijatelj,« so še dodali. Igralec, rojen leta 1998 v Oaklandu v Kaliforniji, svojih težav z duševnim zdravjem ni skrival. »Angus je odkrito govoril o svoji bitki z duševnim zdravjem in upamo, da bo njegova smrt opomin drugim, da niso sami in da se ne bi smeli sami v tišini boriti s tem.«

Mladi igralec je v seriji upodobil preprodajalca mamil Fezca. FOTO: Reuters

Mladi igralec je v seriji, večkrat nagrajeni z emmyjem, upodobil preprodajalca mamil Fezca »Feza« O'Neilla, ki se zbliža z glavno junakinjo; igra jo Zendaya. Evforija, ki so jo začeli predvajati leta 2019, je ena najbolj gledanih serij HBO. Oddaja je zaradi temačnega prikaza težav, s katerimi se spoprijemajo ameriški najstniki, vključno z zasvojenostjo z drogami in spolnim nasiljem, vzbudila tako polemike kot pohvale.

Serija je bila prelomna tudi za Angusa Clouda. To je bila namreč njegova prva igralska vloga, tudi dobil jo je po naključju: med delom v restavraciji s hitro prehrano v Brooklynu v New Yorku ga je namreč opazila vodja kastinga. »Upamo, da si ga bo svet zapomnil po njegovem humorju, smehu in ljubezni do vseh. Prosimo vas za zasebnost, saj še vedno predelujemo to uničujočo izgubo,« je njegova družina sporočila v izjavi.

Poleg v omenjeni seriji je imel nekaj manjših vlog v neodvisnih filmih North Hollywood (2021) in The Line (2023), pojavil se je tudi v glasbenih videospotih Noaha Cyrus, Juice WRLD, Becky G. in Karol G.