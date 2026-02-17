Umrl avtor enega največjih Madonninih hitov

Ameriški tekstopisec Billy Steinberg, dobitnik glasbene nagrade grammy, ki stoji za več uspešnicami, ki so se uvrstile na vrh lestvic, je umrl v starosti 75 let. Steinbergov odvetnik je za britanski BBC potrdil, da je umrl v Los Angelesu po diagnozi raka.

Steinberga so preživeli žena Trina ter dva sinova, sestri in dva pastorka. Njegova družina ga je opisala kot »predanega moža, ljubečega očeta in enega najvplivnejših tekstopiscev svojega časa«. Podpisan je pod pesmi, ki so jih izvajale pevke, kot so poleg Madonne še Whitney Houston, Celine Dion in Demi Lovato.

Steinbergova družina je ob razmišljanju o njegovem delu zapisala, da so se »njegova besedila pogosto začela kot globoko osebne refleksije, ki so se nato preobrazile v himne, v katerih so se našli milijoni«.

Steinbergov preboj se je zgodil z Madonnino skladbo Like a Virgin leta 1984, ki je dosegla prvo mesto na ameriški lestvici Billboard Hot 100 in postala naslovna skladba njenega drugega albuma. Leta 2011 je bil sprejet v Dvorano slavnih tekstopiscev.