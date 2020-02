Umrl človek, ki je ubil več kot tristo ljudi

Preberite še: Escobar je mrtev, živel Escobar

Jhon Jairo Velásquez Vásquez je vse do zadnjega častil tudi svojega nekdanjega šefa Pabla Escobarja, ki je umrl leta 1993. FOTO: AFP

Več tisoč žrtev

Leta 2018 spet v zapor

Zločinov ni nikoli obžaloval, čeprav se je večkrat srečal s svojci žrtev. FOTO: Reuters

»Bil sem poklicni morilec. To je bil moj poklic«

Umrl je(1962), nekdanji osebni stražar. Novica niti ne bi bila tako posebna, če ne bi šlo za množičnega morilca, ki se je hvalil, da je ubil več kot tristo ljudi.Zadnje mesece se je boril s trebušnim rakom, preminil je v bolnišnici v Bogoti. V bolnišnici je bil od 31. decembra lani, v zadnjih tednih pa se je rak razširil še na druge organe. Pred tem je bil zaprt od 25. maja 2018.Njegov vzdevek je bil Popaj. Zaradi vseh zločinov je bil že leta 1992 obsojen na 52 let zaporne kazni, a kljub temu je leta 2016 predčasno prišel na prostost. Takoj je pristal v medijih in razlagal, kako je v osemdesetih in devetdesetih sodeloval pri približno tristo umorih in kako je še tri tisoč drugih naročil.Domnevno je bil povezan tudi s številnimi grozljivimi napadi, ki so Kolumbijo pretresali leta 1989; z umorom predsedniškega kandidata, z napadom na letalo Aviance (110 mrtvih) in z bombnim napadom na zgradbo kolumbijske tajne policije.Ko je leta 2016 prišel spet med ljudi, je postal televizijski in spletni zvezdnik. Intervjuvali so ga številni lokalni in svetovni mediji. Pripovedoval je o svoji navezanosti na Escobarja in kako je izvrševal umore.O kriminalnih dogodivščinah je govoril ponosno in samozavestno, toda ker ni ostal le pri besedah in je na silo poskušal pridobiti nazaj Escobarjev kokainski denar, je leta 2018 spet pristal za rešetkami.Zločinov ni nikoli obžaloval, čeprav se je večkrat srečal s svojci žrtev. Na podlakti je imel tetovirano besedno zvezo mafijski general, hkrati pa je zagotavljal, da je moril povsem hladnokrvno.»Nič se nisem znojil niti nisem kadil marihuane. Človeka sem ubil, prišel domov, se stuširal in sedel na kavč. Tako preprosto je bilo,« je pripovedoval. »Bil sem poklicni morilec. To je bil moj poklic.«