FOTO:Umrl country pevec Joe Diffie, ikona folka John Prine v kritičnem stanju

Prine je januarja prejel grammyja za življenjsko delo, zdaj ima koronavirus

John Prine je januarja prejel grammyja za življenjsko delo. FOTO: AFP

Za posledicami zapletov zaradi okužbe z novim koronavirusom je umrl ameriški country pevec. Star je bil 61 let. Dobitnik grammyja je v 90. letih prejšnjega stoletja z več uspešnicami osvojil vrhove glasbenih lestvic. Ameriška folk ikonapa je zaradi okužbe s koronavirusom v kritičnem stanju, piše francoska tiskovna agencija AFP.Novica o Diffiejevi smrti je bila objavljena na glasbenikovi facebook strani, kjer je tudi zapisano, da je glasbenik umrl v nedeljo za posledicami zapletov zaradi okužbe s koronavirusom.Po pisanju AFP je Diffie pred dvema dnevoma sporočil, da je test potrdil, da je okužen s koronovirusom in da potrebuje zdravniško pomoč.»Skupaj s svojo družino vas prosim za zasebnost v tem času,« je zapisal Diffie. Pri tem je javnost in svoje oboževalce spomnil, naj bodo v času pandemije pozorni in previdni.Diffie, ki se je rodil v glasbeni družini v mestu Tulsa v ameriški zvezni deželi Oklahoma, je v 90. letih prejšnjega stoletja z več uspešnicami osvojil vrhove glasbenih lestvic. Med njegovimi znanimi skladbami so Pickup Man, Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die) in John Deere Green.Prvi album z naslovom A Thousand Winding Roads je izdal leta 1990, na njem je bila tudi uspešnica Home.Zaradi okužbe s koronavirusom je v bolnišnici tudi ameriški pevec in dobitnik grammyja John Prine. »John je bil po nenadnem pojavu simptomov bolezni covid-19 v četrtek hospitaliziran,« je pevčeva družina v nedeljo sporočila prek glasbenikovega računa na twitterju.Prine (73) je januarja prejel grammyja za življenjsko delo. V preteklosti je prestal operacijo zaradi raka na grlu in pljučih, julija lani pa je po nasvetu zdravnikov zaradi tveganja za možgansko kap preložil datume prihajajoče turneje.Kot še piše AFP, je glasbenikova žena Fiona 20. marca na instagramu objavila, da je okužena s koronavorusom. V videu, ki ga je objavila, je še razkrila, da so sicer testirali tudi njenega moža, a da je bil njegov test »nedoločen«.