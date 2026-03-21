Umrl igralec, znan po vlogi v seriji Izganjalka vampirjev

Ameriški igralec Nicholas Brendon, znan po glavni vlogi v kultni televizijski seriji Izganjalka vampirjev, je umrl v 54. letu življenja, poroča BBC. Njegova družina je v izjavi na družbenih omrežjih potrdila, da je »umrl v spanju zaradi naravnih vzrokov«.

»Večina ljudi pozna Nickyja po njegovem delu kot igralca in po likih, ki jih je oživil skozi leta. V zadnjih letih je Nicky našel svojo strast v slikarstvu in umetnosti,« je zapisala njegova družina.

Najbolj znan je bil po vlogi Xanderja Harrisa v seriji Izganjalka vampirjev – najboljšega prijatelja glavne junakinje Buffy, ki jo je igrala Sarah Michelle Gellar. Načrtovano vnovično snemanje serije so odpovedali.

Igralka Sarah Michelle Gellar je ob njegovi smrti citirala besede njegovega lika v seriji: »Nikoli ne bodo vedeli, kako težko je biti tisti, ki ni izbran. Živeti tako blizu žarometov in nikoli ne stopiti vanje. A jaz vem. Vidim več, kot si kdorkoli misli, ker me nihče ne gleda.«

V Los Angelesu rojeni igralec je za svojo vlogo v seriji prejel tri nominacije za nagrado Saturn, dve za najboljšega televizijskega igralca in eno za najboljšega televizijskega stranskega igralca. Brendonov dvojček Kelly Donovan Schultz je v dveh epizodah serije nastopil kot njegov dvojnik.

Brendon je odkrito govoril o svojih zdravstvenih težavah, vključno s srčnim napadom, imel je tudi redko bolezen, ki lahko vpliva na gibanje in delovanje mehurja in črevesja. Igralec je imel tudi težave z jecljanjem. Odkrit je bil tudi o svojih odvisnostih od drog in alkohola.