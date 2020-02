Umrl Jason Polan, ki je hotel narisati vse prebivalce New Yorka

Ilustrator, ki si je postavil nalogo narisati vse prebivalce New Yorka, je umrl v 37. letu starosti. Kot je za New York Times povedala njegova družina, se je poslovil po boju z rakom.Za njegov najodmevnejši projekt velja Every Person in New York (Vsi prebivalci New Yorka). Polanove ilustracije so se pojavile v več kot stotih knjigah in revijah ter časnikih, kot so New York Times, New Yorker, Believer Magazine in ARTnews. Razstave je imel v Združenih državah Amerike, Evropi, Afriki in Aziji ter sodeloval z blagovnimi znamkami, kot so Jack Spade, Warby Parker in Levi's.Polan, ki se je leta 1982 rodil v Detroitu, po študiju antropologije in slikarstva pa se je preselil v New York, se je vsak dan odpravil na ulico in risal skice prebivalcev, ki jih je nato objavil na spletni strani www.everypersoninnewyork.blogspot.com Zadnji portret z naslovom Man at Taco Bell (Človek v Taco Bellu) je objavil 16. decembra lani. »Vem, da mi ne bo uspelo. Ne bom narisal vsakogar, a uživam pri delu,« je leta 2011 povedal za francosko tiskovno agencijo AFP, do tedaj pa je narisal že 11.000 ljudi. Ko je leta 2015 objavil knjigo o skicah, se je število portretov povzpelo že na 30.000.