Umrl je Alan Arkin, oskarja je dosegel z vlogo v filmu Naša mala mis

V starosti 89 let je umrl ameriški igralec Alan Arkin, poroča mednarodni tisk, ki se sklicuje na objavo s strani njegove družine. Umrl je na svojem domu v Carlsbadu v Kaliforniji.

Uspešen je bil tako v komičnih kot dramatičnih filmskih vlogah, tako na filmskih platnih kot odrih, najbolj znan pa je bil po vlogi v filmu Naša mala mis, ki mu je prinesla oskarja.

Rodil se je leta 1934, z igralstvom pa se je začel ukvarjati že v otroštvu. Med njegove največje uspešnice uvrščajo hite, kot so Rusi prihajajo, Glengarry Glenn Ross, Kavelj 22 in Argo. Omenjenega oskarja za vlogo v filmu Naša mala mis iz leta 2006 je prejel v kategoriji stranske moške vloge. V tem filmu je zaigral dedka, ki rad preklinja in se igra z mamili.

Na podelitvi oskarjev leta 2007 ob Forestu Whitakerju, Jennifer Hudson in Helen Mirren, prav tako dobitniki oskarjev za igro tistega leta. FOTO: Robyn Beck/AFP

Za oskarja je bil večkrat nominiran, sicer pa je v karieri, ki je trajala kar osem desetletij, prejel različna priznanja, vključno z dvema nagradama Ceha filmskih igralcev, filmsko nagrado Britanske akademije, zlatim globusom in nagrado tony.