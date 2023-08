Umrl je ambasador italijanske glasbe po svetu

Pevec Toto Cutugno, ki je julija dopolnil 80 let, je včeraj popoldne umrl v bolnišnici San Raffaele v Milanu, kjer je bil hospitaliziran. Novico je za tiskovno agencijo Ansa potrdil njegov menedžer Danilo Mancuso in pojasnil, da se je »pevcu po dolgotrajni bolezni v zadnjih mesecih zdravje poslabšalo«.

Svetovno slavo mu je prinesla pesem L'Italiano. Bilo je na sanremskem festivalu leta 1983, na odru gledališča Ariston se je pojavil v suknjiču in kravati lososove barve ter zapel Lasciatemi cantare con la chitarra in mano ... (Pustite mi zapeti s kitaro v rokah ...). Pesem, ki se je takrat uvrstila šele na peto mesto, je še vedno ena od najbolj priljubljenih na Apeninskem polotoku in si jo še zdaj prepeva staro in mlado. Napisana je bila za Adriana Celentana, a je ta ni hotel peti. Ne gre za to, da je ni cenil, vendar ni hotel tiste fraze o pravem Italijanu. »Ni mi treba reči, da sem Italijan, pravi Italijan. Ker ljudje vedo, da sem tak,« je menda povedal Celentano.

Toto Cutugno se je staršem, ki so bili po rodu s Sicilije, v toskanskem kraju Fosdinovo rodil 7. julija 1943. Ob rojstvu so ga poimenovali Salvatore. Kasneje se je družina preselila v ligurijsko prestolnico La Spezia. Že zgodaj ga je zanimala glasba: naučil se je igrati bobne in harmoniko. Rad je igral tudi klavir, vendar si ga družina ni mogla privoščiti. Kot mladenič je pel v več glasbenih skupinah.

V Italiji Cutugno velja za enega od superzvezdnikov in ambasadorja italijanske glasbe po svetu. O njegovi slavi priča 100 milijonov prodanih albumov. Na festivalu v Sanremu je kot interpret nastopil petnajstkrat, toda zmagal le enkrat. To je bilo leta 1980 s pesmijo Solo noi. Še petnajstkrat je napisal pesmi za druge udeležence festivala.

Poleg omenjene uspešnice se je številnim vtisnil v spomin z zmago na tekmovanju Pesem Evrovizije leta 1990 s pesmijo Insieme. To je zapel ob spremljavi slovenske skupine Pepel in kri. Pesem, ki jo je zapel na evrovizijskem tekmovanju v Zagrebu leta 1990, je postala svojevrstna hvalnica Evropski uniji, saj govori o zbliževanju evropskih narodov, in je takrat sovpadla z aktualnimi političnimi dogodki, kot je bil padec železne zavese.

V devetdesetih letih minulega stoletja se je dogajanje okoli Cutugna nekoliko umirilo, kar ni zmanjšalo njegove priljubljenosti. Nato so ga v starosti pestile zdravstvene težave. Leta 2007 so mu odkrili raka na prostati, a ga je uspešno premagal z operacijo in zdravljenjem. Ob prihodu novega tisočletja je znova stopil na veliki oder; leta 2005 je na glasbenem festivalu v Sanremu s pevko Annaliso Minetti zasedel drugo mesto in nato leta 2010 zadnjič sodeloval na tem festivalu. Od takrat se je redko pojavil v javnosti.