Umrl je avstrijski igralec Peter Simonischek

Svetovna javnost si ga je najbolj zapomnila kot Tonija Erdmanna, čeprav je v svoji karieri nanizal celo vrsto prepoznavnih vlog. Avstrijski igralec Peter Simonischek, eden od ljubljencev občinstva v kinu, na gledaliških odrih in na televiziji, je umrl v starosti 76 let. Bil je redni član dunajskega Burgtheatra, redno je sodeloval tudi pri salzburškem poletnem festivalu, kjer je v letih od 2002 do 2009 nastopal v vlogi Slehernika.

V svoji dolgoletni karieri se je priljubil tako privržencem zahtevne drame kot prijateljem lahkih komedij, gledališčnikom, cineastom, radijcem in tistim, ki na kavču gledajo televizijo – »in to brez ponižujočega ljudskega odnosa«, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Igralec, rojen leta 1946 v Gradcu, je veliko priljubljenost dosegel zahvaljujoč sposobnosti, da je zdrsnil v najrazličnejše značaje in jih scela posvojil. Legendarna je bila njegova vloga v komediji Eugenea Marina Labicha Die Affäre Rue de Lourcine v berlinskem gledališču Schaubühne. Predvsem pa bo ostal v spominu kot Slehernik Huga von Hofmannsthala v Salzburgu, kjer je nanizal rekordno število nastopov in bil, kot ga je opisal časnik Salzburger Nachrichten, idealni slehernik.

Toni Erdmann na 69. filmskem festivalu v Cannesu FOTO: Loic Venance/AFP

Simonischek je obiskoval Akademijo za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu, po nastopih v gledališču štajerske prestolnice pa se je prek St. Gallna, Berna, Darmstadta in Düsseldorfa odpravil v Berlin, kjer je bil 20 let član ansambla Schaubühne. Tam je postal zvezda in sodeloval z režiserji Petrom Steinom, Lucom Bondyjem in Andreo Breth. Kljub temu ni pretrgal vezi z Avstrijo, redni član ansambla Burgtheatra je postal leta 1999, kasneje je bil tudi njegov častni član.

Leta 2016 je z dramo Toni Erdmann režiserke Maren Ade dosegel vrhunec filmske kariere. Vloga očeta, ki se bori za ljubezen svoje hčerke, mu je prinesla nagrado za glavnega igralca na podelitvi evropskih filmskih nagrad. Od leta 1980 je sicer nastopil v več deset filmih. Ena zadnjih je bila manjša vloga v lanskem filmu Davida Yatesa Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti, februarja letos je na Berlinalu še predstavljal dramo Der vermessene Mensch o genocidu, ki so ga nemški kolonizatorji izvedli nad domorodnima ljudstvoma v nekdanji Nemški Jugozahodni Afriki (zdaj Namibija).