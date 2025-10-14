Umrl je Boris Muževič, član predsedstva CK ZKJ v času razpada Jugoslavije

Umrl je sociolog in politik Boris Muževič, ki je v politiko vstopil v 70. letih prejšnjega stoletja, v naslednjem desetletju pa zasedal visoke položaje v tedanji Zvezi komunistov Jugoslavije.

V času, ko sta razpadala SFRJ in zvezna partija, je bil član predsedstva CK ZKJ iz Slovenije. »Iz prve roke ve, kaj se je dogajalo. Shranil je ogromno množico gradiva, v katerem je popisan razpad federacije, in ga uredil ter popisal v knjigi Z dežja pod kap in nazaj (Ljubljana– Beograd–Ljubljana, 1985–1990),« je o tem času o njem v pogovoru z njim zapisal Ali Žerdin.

Rodil se je leta 1949 v Postojni, med študijem v Ljubljani pa hkrati deloval na Radiu Študent in v politiki, navaja Primorski biografski leksikon. Kasneje je v Sloveniji in Beogradu zasedal različne funkcije, odmevne zlasti v 80. letih. Delal je kot sekretar tiskovnega sveta pri Predsedstvu RKSZDL, nato pa kot član Predsedstva SZDL, odgovoren za področje informiranja. Leta 1986 je ponovno odšel v Beograd, kjer je prevzel delovno mesto izvršnega sekretarja Predsedstva CK ZKJ z zadolžitvijo za ideološka vprašanja ZK.

Dve leti kasneje je bil izvoljen za člana Predsedstva CK ZKJ. Po odhodu slovenske delegacije s 14. izrednega kongresa ZKJ je bil še nekaj mesecev v stranki demokratične prenove, nato pa si je ustanovil zasebno podjetje Interomnia.

»Če iz Muževičeve delovne biografije odstranimo ves balast in besednjak, ki ga danes ne razumemo več, se je v drugi polovici osemdesetih let ukvarjal predvsem s tem, kako preprečiti vojaški državni udar in nasilno centralizacijo SFRJ in kako širiti prostor političnih svoboščin,« je ob pogovoru z njim mdr. zapisal Žerdin.