Umrl je Chris Rea, dal nam je eno najbolj znanih božičnih pesmi

Priljubljena božična pesem Driving Home For Christmas bo imela letos povsem drugačen prizvok. Umrl je namreč pevec Chris Rea, poročajo tuji mediji. Star je bil 74 let. Novico je sporočil njegov tiskovni predstavnik, ki je v izjavi zapisal, da se je poslovil »mirno v bolnišnici ... po kratki bolezni«.

Angleški pevec, tekstopisec in kitarist je v karieri posnel 25 studijskih albumov, od katerih sta se dva, The Road to Hell iz leta 1989 Auberge iz 1991 uvrstila na vrh britanske lestvice.

Med njegovimi številnimi uspešnicami so pesmi I Can Hear Your Heartbeat, Stainsby Girls, Josephine, On the Beach, Let's Dance, Working on It, Tell Me There's a Heaven in seveda omenjena pesem, ki jo v tem času velikokrat slišimo: Driving Home for Christmas. Posnel je tudi duet z Eltonom Johnom, v letih 1988, 1989 in 1990 je bil nominiran za britansko glasbeno nagrado (Brit Award) za moškega solo izvajalca.

Rodil se je leta 1951 v Middlesbroughu italijanskemu očetu in irski materi ter imel šest bratov in sester. »Kot irski Italijan v kavarni v Middlesbroughu sem svoje življenje začel kot outsider,« je nekoč dejal. Kot mladenič se je ukvarjal z glasbo, medtem ko je opravljal druga dela, je zapisal britanski Guardian, med drugim v očetovi tovarni sladoleda, in razmišljal o novinarstvu. Pri 22 letih se je pridružil skupini Magdalene, v kateri je pred tem igral David Coverdale (kasneje Deep Purple), nato je prestopil k Beautiful Losers, a se je, ko so mu ponudili pogodbo za ploščo, podal na samostojno pot in leta 1974 izdal svoj prvenec So Much Love.

Rodil se je leta 1951 v Middlesbroughu italijanskemu očetu in irski materi ter imel šest bratov in sester. FOTO: Wikimedia Commons

Prvi uspeh je doživel v ZDA, kjer je njegova pesem Fool (If You Think It’s Over) iz leta 1978 dosegla 12. mesto na lestvici in mu prinesla nominacijo za grammyja za najboljšega novega izvajalca, vendar je bila njegova kariera vselej usmerjena na evropske trge.

Konec osemdesetih let je bilo njegovo komercialno najuspešnejše obdobje. V tem času, natančneje leta 1988, je izdal tudi kompilacijski album New Light Through Old Windows z božično uspešnico, prvotno posneto leta 1986. Najprej sicer ni pritegnila večje pozornosti, sčasoma pa se je nežna, sentimentalna pesem zataknila v ušesa poslušalcev in v letih 2019 in 2020 dosegla 11. mesto na lestvicah.

Rea je bil sicer navdušen nad motošportom, dirkal je z modeli Ferrarija in Lotusa ter leta 1993 sodeloval na britanskem prvenstvu turnih avtomobilov. V sezoni formule 1 1995 se je pridružil ekipi Jordan kot mehanik v boksih. »Res nisem hotel biti VIP, zato sem bil zadolžen za Eddiejevo zadnjo desno pnevmatiko,« je kasneje povedal. Podpiral je laburiste in leta 2017 napisal neobjavljeno pesem v hvalo Jeremyju Corbynu z naslovom What’s So Wrong With a Man Who Tells the Truth? (Kaj je tako narobe z možem, ki govori resnico?)

Konec osemdesetih let je bilo njegovo komercialno najuspešnejše obdobje. FOTO: Bertrand Guay/AFP

V svojem življenju se je sicer spopadal s številnimi zdravstvenimi težavami, med drugim so mu diagnosticirali raka trebušne slinavke. Leta 2001 so mu odstranili trebušno slinavko skupaj z deli želodca in tankega črevesa. Zaradi posega je bil sladkorni bolnik. Leta 2016 je doživel možgansko kap, ki jo je opisal kot »zelo strašljiv trenutek ... Vtisnil sem si v glavo, da je moje dojemanje višine tona izginilo z možgansko kapjo. In ljudi, ki so govorili, da ni nič narobe s tem, kar igraš, je bilo treba veliko prepričevati.« Leta 2017 se je med koncertom v Oxfordu zgrudil na odru, odpeljali so ga v bolnišnico, da si je opomogel.

V pogovoru z Alenom Steržajem za Delov Vikend leta 2012 je tudi ustvarjalnost primerjal z neke vrste bolezenskim stanjem. »Seveda, saj ves čas pišem. Ustvarjalnost je v resnici zelo podobna avtizmu. Ko sem bil bolan in sem dve leti preboleval raka trebušne slinavke, sem ugotovil, da je ne morem izključiti, je preprosto v meni.«

Na vprašanje, zakaj se je vselej osredotočal bolj na Evropo, pa je odgovoril: »Amerika ni sprejela tega, da nisem želel postati zvezdnik. Vpliven didžej v Los Angelesu me je dobesedno vrgel iz studia, ko sem mu povedal, da so moji vzorniki glasbeni virtuozi. Poslušal je ploščo, me ledeno premeril in rekel: 'Ti kreten. Misliš, da lahko prideš v ZDA in meni govoriš, da nočeš postati rockovski zvezdnik? Ven!' Nisem bil dober v tej igri, saj je zelo podobna vojaškemu režimu: moraš imeti določeno vrsto pričeske, pobarvane lase, govoriti naučene stavke … Meni pa se je to zdelo dolgočasno.«