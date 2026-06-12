Umrl je David Hockney, eden najslavnejših in najbolje plačanih umetnikov 20. in 21. stoletja, ki je bil prepoznan po svetlih barvnih upodobitvah Kalifornije. Star je bil 88 let, vzroka smrti pa njegova predstavnica za stike z javnostjo ni sporočila.

Kot otrok, ki je odraščal v mračnem severu Anglije, je opazil ostro definirane sence v hollywoodskih filmih komičnega dua Stana in Olia oziroma Stana Laurela in Oliverja Hardyja. »Močne sence so pomenile veliko sonca. Zato sem si mislil, kjerkoli že je to, je vedno sončno,« se je spominjal za televizijo BBC leta 2009.

Dve desetletji pozneje se je Hockney preselil v Los Angeles, da bi se potopil v to bleščečo svetlobo. Sprva je bil skoraj tako znan po svojih slikah tudi po svojem imidžu – očali z debelimi okvirji, peroksidinih laseh in bleščeči zlati jakni –, ki je postala simbol britanskih šestdesetih let.

Že kot študent umetnosti v severnoangleškem mestu Bradford, kjer se je rodil, se je Hockney uprl družbenim pričakovanjem. Svoje abstraktne slike, kot sta Going to be a Queen for Tonight (Nocoj bom kraljica) in Doll Boy (Fant punčka) tako poimenoval v časih, ko je bila homoseksualnost kazniva z zaporno kaznijo. Da bi nadaljeval študij, se je leta 1959 preselil v London, kjer je doživel bliskovit vzpon v britanskem gibanju pop art in se družil z zvezdniki, kakšna sta bila baletni plesalec Rudolf Nurejev ali pevec Mick Jagger.

Kot poroča BBC, je pri 87 letih še vedno ustvarjal nova dela, lani pa je bila njegova največja razstava v Parizu David Hockney 25 – Do remember they can’t cancel the spring (David Hockney 25 – Ne pozabite, da pomladi ne morejo odpovedati), največja retrospektiva, kar jih je bilo kdaj posvečenih umetniku, ki je združila več kot 400 del iz sedmih desetletij (1955–2025).