Umrl je diplomat Anton Bebler

V 90. letu je danes po dolgotrajni bolezni umrl politolog, obramboslovec, profesor, diplomat in politik Anton Bebler, je sporočila njegova družina. Bebler je bil prvi stalni predstavnik - veleposlanik Republike Slovenije pri Evropskem uradu ZN v Ženevi.
Bebler se je rodil 10. marca 1937 v Moskvi kot sin jugoslovanskega političnega emigranta. V Beogradu je diplomiral iz slovanskih jezikov, nato pa podiplomsko študiral še v ZDA, Franciji, Veliki Britaniji in Srbiji. Na Univerzi v Pensilvaniji v ameriški zvezni državi Filadelfija je doktoriral iz političnih ved in mednarodnih odnosov.
Leta 1992 je bil imenovan za stalnega predstavnika - veleposlanika pri Evropskem uradu ZN v Ženevi in pri drugih mednarodnih organizacijah s sedežem v Švici. Med drugim je bil predsednik Atlantskega sveta Slovenije, Slovenske izseljenske matice in Slovenskega okteta.
Leta 2002 je kandidiral za predsednika republike.
Poročen je bil z nekdanjo novinarko in poslanko Darjo Lavtižar Bebler. Bil je oče dveh sinov.
Sožalje je svojcem izrekla tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. »Z žalostjo sem sprejela novico o smrti politologa, obramboslovca, profesorja, diplomata in politika Antona Beblerja, prvega stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Evropskem uradu Združenih narodov v Ženevi. Njegovo delo in predanost slovenski diplomaciji ter akademskemu prostoru bosta ostala trajen navdih,« je zapisala.
