Umrl je Franc Kovač, predsednik skupščine Občine Šentjur pri Celju v letih 1990–1991 in poslanec skupščine Republike Slovenije v letih 1990–1992, sicer pa veterinar. Rodil se je v Radni vasi pri Zrečah. Po izobraževanju za veterinarja se je kmalu preusmeril v politiko. Umrl je v 86. letu starosti.

Konec osemdesetih let se je pridružil gibanju slovenske pomladi in postal prvi mož šentjurskega Demosa. Okoli desetletje kasneje je ustanovil časopis Šentjurske novice. Na stara leta se je vrnil k živalim. Več o svoji ljubezni do teh je razkril v avtobiografski knjigi Bil sem živinozdravnik.

Kovač je med služenjem vojaškega roka preživel 11 mesecev v zaporu v Zenici.

Po poročanju sentjur.net je v svojem blogu sebe opisal takole: »Dobro poznana in kontroverzna šentjurska osebnost. Na videz je sicer markanten, po naravi pa v bistvu pasiven in komaj opazen, toda javnosti vseeno dobro poznan, največkrat kot konfliktno drugačen.«