    Umrl je Franc Mikec

    Bil je dolgoletni športni delavec in eden najpomembnejših soustvarjalcev razvoja slovenske atletike.
    Franc Mikec je s svojim znanjem, predanostjo in ljubeznijo do športa pustil neizbrisen pečat v slovenski atletiki, so zapisali v Atletski zvezi Slovenije. FOTO: Atletska Zveza Slovenije
    R. I.
    2. 6. 2026 | 16:47
    2. 6. 2026 | 16:50
    2:49
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Umrl je Franc Mikec, dolgoletni športni delavec, organizator, novinar in eden najpomembnejših soustvarjalcev razvoja slovenske atletike, je objavila Atletska zveza Slovenije. Poslovil se je v 92. letu starosti.

    Rodil se je leta 1935 v Novem mestu, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Po študiju prava v Ljubljani se je že zgodaj vključil v organizacijo športa in leta 1960 sodeloval pri pripravi zleta Bratstva in enotnosti ter bil med ključnimi pobudniki gradnje stadiona Portoval v Novem mestu.

    Pri Atletski zvezi Slovenije več kot štiri desetletja

    Leta 1964 je prevzel mesto organizacijskega sekretarja Atletske zveze Slovenije, ki ji je ostal zvest več kot štiri desetletja. Po vrnitvi iz Viba filma je nadaljeval delo v zvezi, po osamosvojitvi Slovenije pa opravljal funkcijo generalnega sekretarja Atletske zveze Slovenije vse do upokojitve leta 1996. Tudi po njej je ostal dejaven v športu in atletiki, nazadnje v veteranski atletiki.

    S svojim delom je pomembno prispeval k razvoju in ugledu slovenske atletike. Bil je športni novinar, mednarodni atletski sodnik, organizator številnih domačih in mednarodnih tekmovanj ter neutrudni promotor atletike med mladimi. O športu je poročal za Dolenjski list, Delo, Radio Ljubljana, Sportske novosti in Ekipo ter s svojim delom pripomogel k večji prepoznavnosti slovenske atletike.

    Posebej ponosen je bil na uspehe slovenskih atletov v devetdesetih letih. Vodil je slovensko mladinsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Lizboni leta 1994, kjer je Gregor Cankar osvojil naslov svetovnega prvaka v skoku v daljino. Istega leta je na evropskem prvenstvu v Helsinkih Britta Bilač osvojila naslov evropske prvakinje v skoku v višino.

    Za svoje dolgoletno in predano delo je prejel številna priznanja, med njimi državno odlikovanje Red zaslug za ljudstvo leta 1983 in Bloudkovo plaketo leta 1990.

    Franc Mikec je s svojim znanjem, predanostjo in ljubeznijo do športa pustil neizbrisen pečat v slovenski atletiki, so še zapisali v Atletski zvezi Slovenije. Njegovo delo, dosežki in zgled bodo ostali trajen del zgodovine slovenskega športa.

