Umrl je Franc Mikec, dolgoletni športni delavec, organizator, novinar in eden najpomembnejših soustvarjalcev razvoja slovenske atletike, je objavila Atletska zveza Slovenije. Poslovil se je v 92. letu starosti.
Rodil se je leta 1935 v Novem mestu, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Po študiju prava v Ljubljani se je že zgodaj vključil v organizacijo športa in leta 1960 sodeloval pri pripravi zleta Bratstva in enotnosti ter bil med ključnimi pobudniki gradnje stadiona Portoval v Novem mestu.
Leta 1964 je prevzel mesto organizacijskega sekretarja Atletske zveze Slovenije, ki ji je ostal zvest več kot štiri desetletja. Po vrnitvi iz Viba filma je nadaljeval delo v zvezi, po osamosvojitvi Slovenije pa opravljal funkcijo generalnega sekretarja Atletske zveze Slovenije vse do upokojitve leta 1996. Tudi po njej je ostal dejaven v športu in atletiki, nazadnje v veteranski atletiki.
S svojim delom je pomembno prispeval k razvoju in ugledu slovenske atletike. Bil je športni novinar, mednarodni atletski sodnik, organizator številnih domačih in mednarodnih tekmovanj ter neutrudni promotor atletike med mladimi. O športu je poročal za Dolenjski list, Delo, Radio Ljubljana, Sportske novosti in Ekipo ter s svojim delom pripomogel k večji prepoznavnosti slovenske atletike.
Posebej ponosen je bil na uspehe slovenskih atletov v devetdesetih letih. Vodil je slovensko mladinsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Lizboni leta 1994, kjer je Gregor Cankar osvojil naslov svetovnega prvaka v skoku v daljino. Istega leta je na evropskem prvenstvu v Helsinkih Britta Bilač osvojila naslov evropske prvakinje v skoku v višino.
Za svoje dolgoletno in predano delo je prejel številna priznanja, med njimi državno odlikovanje Red zaslug za ljudstvo leta 1983 in Bloudkovo plaketo leta 1990.
Franc Mikec je s svojim znanjem, predanostjo in ljubeznijo do športa pustil neizbrisen pečat v slovenski atletiki, so še zapisali v Atletski zvezi Slovenije. Njegovo delo, dosežki in zgled bodo ostali trajen del zgodovine slovenskega športa.
