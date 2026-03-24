Umrl je Gino Paoli, legenda italijanske popevke

V starosti 91 let se je izteklo življenje Gina Paolija, je po poročanju italijanske novinarske agencije Ansa sporočila njegova družina. »To noč nas je Gino zapustil mirno, obdan z ljubeznijo svojih najbližjih,« so zapisali.

Umrl je na svojem domu v Genovi po kratkem bivanju v zasebni kliniki. Veljal je za eno ključnih osebnosti italijanske glasbene scene, za umetnika z burno in izjemno intenzivno življenjsko zgodbo, ki je odločilno prispeval k razvoju italijanske avtorske pesmi. Opisujejo ga kot ostrega individualista, ki je napovedal značilnosti sodobnega kantavtorstva.

Avtor nekaterih najlepših italijanskih pesmi

Napisal je nekatere najlepše italijanske pop pesmi. Mednje spadajo Senza fine, ki jo je leta 1961 napisal za lani preminulo pevko Ornello Vanoni, hit iz 60. let minulega stoletja, ki ga je prepevala italijanska pevka Mina, Il Cielo in Una Stanza, Che Cosa C'e iz leta 1963 in istega leta še Sapore di Sale, s katero se je zavihtel na vrh italijanskih glasbenih lestvic, ter Quattro Amici z letnico 1991.

S pesmimi, kot sta Sapore di sale ali Il cielo in una stanza, je bil uspešen tudi na mednarodni ravni. Številne pesmi je pisal tudi za druge velike italijanske pevce, kot sta na primer Gianni Morandi ali Franco Battiato. Njegova Senza fine je postala ena največjih klasik italijanske zabavne glasbe. Ob koncu svoje kariere se je vse bolj posvečal jazzu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na festivalu v Sanremu ni nikoli zmagal

Med drugim je tudi petkrat sodeloval na glasbenem festivalu v Sanremu, a nikoli zmagal. Preizkusil se je tudi v politiki in bil leta 1987 na listi Komunistične stranke Italije izvoljen v parlament. Po enem mandatu se je njegova politična kariera končala.

Poročen je bil dvakrat, najprej z Anno Fabbri, nato pa se je leta 1991 poročil s Paolo Penzo. Skupno ima pet otrok. V 60. letih minulega stoletja je imel tudi razmerje z Vanonijevo in igralko Stefanio Sandrelli. Slednja je bila takrat še najstnica. Plod njune zvezde je bila kasnejša igralka Amanda Sandrelli.