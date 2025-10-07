Umrl je Halid Bešlić, kralj sevdaha

V starosti 71 let je umrl bosanski glasbenik Halid Bešlić, tako imenovani kralj sevdaha. Njegov menedžer Nedim Srnja je septembra dejal, da je Bešlić avgusta zaradi težav z jetri pristal v sarajevskem kliničnem centru, a glasbeniku po poročanjih bosanskih medijev ni bilo pomoči.

Bešlić se je rodil 20. novembra 1953 v bližini mesta Sokolac. Ko je odslužil obvezni vojaški rok, se je preselil v Sarajevo, kjer je nastopal po restavracijah. Prvo ploščo je posnel leta 1979, od takrat pa še 16 studijskih albumov in dva koncertna ter imel na tisoče solističnih koncertov. Med vojno v Bosni in Hercegovini je nastopil na več kot 500 humanitarnih koncertih po Zahodni Evropi.

Desetletja je veljal za enega najbolj priljubljenih glasbenikov v regiji. Njegove uspešnice so zaznamovale generacije, njegove skromnost, človečnost in čustvena globina pri interpretacijah pesmi pa so našle posebno mesto pri občinstvu. Bil je eden najbolj priljubljenih izvajalcev na območju nekdanje skupne države.

Pesmi, kot so Prvi poljubac, Miljacka, Stiglo je proljeće, Malo je malo dana, Stara kuća, Požuri, pojejo po vsej regiji, prejel je številne glasbene nagrade in priznanja in prodal plošče v milijonskih nakladah, kar ga uvršča med rekorderje na sceni nekdanje Jugoslavije. Lani aprila je prvič nastopil v razprodanih Stožicah v Ljubljani in s tem zaznamoval svoj 70. rojstni dan ter 20. obletnico hita Prvi poljubac.

Ob smrti pevca so se odzvali številni kolegi, med njimi tudi Lepa Brena in Željko Bebek, nekdanji pevec sarajevske skupine Bijelo Dugme. »Vedno se bom spominjal tvoje topline, tvojega glasu in tvoje človečnosti,« je na družbenem omrežju instagram zapisal Bebek in se pevcu zahvalil za skupne trenutke na odrih. Glasbenika sta skupaj posnela pesem Da zna zora.