Umrl je igralec James Van Der Beek

Ameriški igralec James Van Der Beek, najbolj znan po glavni vlogi v priljubljeni najstniški seriji Dawson’s Creek, je umrl slab mesec pred svojim 49. rojstnim dnevom. Njegova žena Kimberly Van Der Beek je na družbenih omrežjih sporočila, da je izgubil boj z rakom na debelem črevesju.

Igralcu so bolezen diagnosticirali v drugi polovici leta 2023, javnosti pa jo je razkril novembra 2024. Po preiskavah so ugotovili, da je v tretjemu stadij bolezni, ki pomeni razširjenost raka na bližnje bezgavke.

Simpatije FOTO:Press Release

Van Der Beek je odkrito govoril o psiholoških posledicah bolezni, piše BBC. Kot najtežji trenutek zdravljenja je opisal občutek izgube lastne identitete: »Vloge očeta, moža in skrbnika so bile postavljene na pavzo. Moral sem se vprašati, kdo sploh sem in odgovor je bil, da sem še vedno vreden ljubezni.«

Po diagnozi se je aktivno vključil v ozaveščanje o pomenu preventivnih pregledov in zgodnjega odkrivanja bolezni. »Če lahko koga obvarujem pred tem, kar sem doživel sam, je to zame čarovnija,« je dejal.

James Van Der Beek je postal svetovno znan konec 90. let z vlogo Dawsona Leeryja v seriji Simpatije, nastopil pa je tudi v filmu Zmagovalci ter številnih televizijskih serijah.