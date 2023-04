Umrl je Jerry Springer

Na domu v okolici Chicaga je danes v starosti 79 let umrl televizijski voditelj Jerry Springer, poroča mednarodni tisk. Njegov šov je veljal za simbol cenenih, senzacionalističnih, a vplivnih pogovornih televizijskih oddaj.

Oddaja, ki jo je Springer začel snemati leta 1991, je začela pot kot običajna pogovorna oddaja, v kateri so v ospredje postavljali vsakdanje politične in družbene teme, kot sta brezdomstvo in odnos prebivalstva do strelnega orožja.

Toda to nekdanjemu županu Cincinnatija (njegov mandat je trajal le eno leto, od januarja 1977 do januarja 1978) in ne preveč uspešnemu odvetniku ni prineslo gledanosti, kakršne si je želel, zato je po nekaj letih dramatično spremenil vsebino.

Osredotočil se je na senzacionalistične teme, ki presegajo meje dobrega okusa. Večina oddaj je v ospredje postavljala družinske probleme in ekstreme ter spodbujala soočanje njihovih sovražno nastrojenih članov, kar je pogosto preraslo v verbalno in fizično nasilje. Gledanost je naraščala eksponentno in leta 1998 je šov Jerryja Springerja s skoraj desetmilijonskim občinstvom prekosil celo Oprah Winfrey.

Pri NBC Universal so konec snemanja šova potrdili leta 2018. Zatem, od leta 2019 do lani, je Springer vodil šov Judge Jerry (Sodnik Jerry), v preteklosti pa je mdr. vodil tudi oddajo America's Got Talent (Amerika ima talent).