Umrl je Jerry Stiller, oče slavnega Bena Stillerja

V 93. letu starosti se je poslovil komik in igralec. Kot je na družbenih omrežjih sporočil njegov sin, zvezdnik, je priljubljeni komik, ki je bil med drugim znan tudi po vlogi očeta Georgea Costanze v humoristični seriji Seinfeld, umrl naravne smrti. »Bil je čudovit oče in dedek, predan soprog ženi Anne, s katero sta bila v zakonski zvezi 62 let. Zelo ga bomo pogrešali. Rad te imam, oče,« je na twitterju zapisal Ben Stiller.Jerry Stiller se je rodil kot kot Gerald Isaac Stiller leta 1927 v New Yorku. Poleg vloge Franka Costanze v kultni seriji Seinfeld je slovel tudi po vlogi Arthurja Spoonerja v humoristični nanizanki Domače kraljestvo. Ob sinu Benu Stillerju je zaigral tudi v filmih, kot so Zoolander, Zoolander 2, Vroči pregon in Sedem dni skomin.Na začetku kariere sta z zdaj že pokojno ženoustvarila priljubljeni komični dvojec Stiller in Meara. Nastopila sta v številnih televizijskih oddajah, kot je The Ed Sullivan Show.