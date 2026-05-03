Umrl je kitarist Saša Bole

Umrl je Saša Bole, nekdanji član skupin Martin Krpan in Bombe, ki je kot kitarist in tudi kot promotor mladih glasbenih kolegov zaznamoval slovensko rock in alternativno glasbo v 80. in 90. letih minulega stoletja.

Vest o njegovem slovesu je sporočila njegova nekdanja partnerica, novinarka Sonja Javornik, ki je izpostavila, da je bil kot član zasedbe Martin Krpan izbran za najboljšega kitarista v Jugoslaviji, napisal pa je tudi glasbo za znano pesem Srečen na svoj žalosten način, posneto z Bombami. Bil je tudi radijski voditelj in promotor, ki je na glasbenih večerih v diskoteki Palma v ljubljanskem Tivoliju skrbel za nove glasbene talente.

Skupina Martin Krpan, katere član je bil na začetku, je delovala v 80. letih, nastala pa je iz ostankov skupin Na lepem prijazni in Srečanje. Dokončno se je izoblikovala leta 1981 v zasedbi Saša Bole na kitari (nadomestil je Andreja Janežiča), Miro Križaj na bobnih, Aleš Klinar na klaviaturah in vokalist, Tomaž Sršen na basu in Andrej Turk kot vokalist. Med njihovimi albumi so Bonbonjera, Martin Krpan 2, Od višine se zvrti, Bogovi in ovce in Greatest Hits. Pri drugem albumu se je skupini pridružil Vlado Kreslin, ki je kmalu postal frontman skupine.

Skupina Bombe je delovala med letoma 1990 in 1997, ob Boletu so bili njihovi člani še pevec Miran Odobašič - Billy, basist Marko Šturm Bico in tekstopisec Gregor Tomc. V času svojega delovanja so posneli tri albume: Zvočni zid, ki je postal razvpit zaradi cenzure celotne plošče, Metafizične svinje in Sladka pozaba.