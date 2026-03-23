Umrl je lastnik portala za odrasle OnlyFans

Umrl je ukrajinsko-ameriški podjetnik Leonid Radvinsky, lastnik ene najbolj prepoznavnih spletnih platform za vsebine za odrasle OnlyFans, poroča mednarodni tisk. Sky News navaja, da je leta 2018 pridobil družbo Fenix International Limited, ki je matična družba platforme OnlyFans, in bil njen večinski delničar.

Podjetje OnlyFans je v izjavi za javnost potrdilo njegovo smrt zaradi raka. Star je bil 43 let.

»Z globoko žalostjo sporočamo o smrti Lea Radvinskega,« so navedli. »Leo je mirno umrl po dolgem boju z rakom. Njegova družina je zaprosila za zasebnost v tem težkem trenutku.«

Vodil je tudi Leo, sklad tveganega kapitala, ki ga je ustanovil leta 2009 in se v njem osredotočil predvsem na naložbe v tehnološka podjetja. Portal OnlyFans, ki ga je sicer leta 2016 ustanovil britanski podjetnik Tim Stokely, je postal zelo priljubljen med pandemijo covida-19, saj so omejitve gibanja ustvarjalce in potrošnike potisnile v spletni prostor.

Januarja je tiskovna agencija Reuters poročala, da OnlyFans preučuje prodajo večinskega deleža naložbenemu skladu Architect Capital v poslu, ki podjetje vrednoti na približno 5,5 milijarde dolarjev (4,1 milijarde funtov), vključno z dolgom.