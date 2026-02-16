Umrl je legendarni igralec Robert Duvall

Robert Duvall je poleg oskarja prejel tudi dva emmyja in štiri zlate globuse. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Pri 95 letih je umrl večkrat nagrajeni igralec . Novico o njegovi smrti je po Facebooku delila pokojnikova žena Luciana.

Duvall je bil znan po vlogah v kultnih filmih, kot so Boter, Apokalipsa zdaj, M. A. S. H., Orel je pristal in Nežno usmiljenje. Igralec je prejel številne nagrade, vključno z oskarjem za najboljšo moško vlogo leta 1984 za film Nežno usmiljenje. Duvall je bil v svetu filma poznan po svoji sposobnosti upodabljanja kompleksnih in čustvenih likov. V svoji več kot šestdesetletni karieri je bil poleg igralca tudi režiser in producent.

»Včeraj smo se poslovili od mojega ljubljenega moža, dragega prijatelja in enega največjih igralcev našega časa. Bob je mirno umrl doma. Za svet je bil igralec, nagrajen z oskarjem, režiser, pripovedovalec zgodb. Zame je bil preprosto vse«, je sporočila Robertova žena Luciana Duvall.

Duvall se je rodil leta 1931 v San Diegu, kot navaja BBC, pa se je v mladosti oklical za »razvajenca mornarice«, saj je njegov oče vse življenje služil v mornarici ZDA. Njegov oče je pričakoval, da bo sin sledil njegovim stopinjam, a se je namesto tega po diplomi leta 1953 odločil za dvoletno služenje v vojski, piše STA.

Po služenju se je preselil v New York, da bi študiral igro, kjer sta mu v razredu družbo med drugimi delala Dustin Hoffman in Gene Hackman. Da je lahko v New Yorku preživel, si je denar služil tudi kot poštni uslužbenec. Profesionalno se je z igro začel ukvarjati v gledališču Gateway Playhouse na Long Islandu, kjer je igral tudi pod taktirko režiserja Tennesseeja Williamsa.