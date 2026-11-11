Umrl je legendarni igralec Stacy Keach, poznali smo ga kot Mika Hammerja

V torek je v starosti 85 let umrl Stacy Keach, eden najboljših ameriških gledaliških igralcev, ki je v širši javnosti zaslovel z vlogo neobritega zasebnega detektiva Mika Hammerja v istoimenski televizijski seriji, njegova kariera pa je bila leta 1984 tik pred propadom, ko je pristal v zaporu zaradi poskusa tihotapljenja kokaina v Veliko Britanijo.

Keach je umrl na svojem domu v kraju Magdalenka na Poljskem, »po dolgem in težkem boju z resno srčno boleznijo in odpovedjo srca«, je v izjavi sporočila njegova žena Malgosia Tomassi Keach. Že junija 2017 je Keach med nastopom na odru v Chicagu doživel srčni infarkt. Keach je zadnja leta živel na Poljskem, od koder je njegova soproga, leta 2015 pa je dobil tudi poljsko državljanstvo.

Čeprav je veljal za vrhunskega interpreta Shakespearovih del in ljubljenca legendarnih režiserjev, kot je bil John Huston, je Keach ostal neločljivo povezan s svojo televizijsko in filmsko upodobitvijo nepopustljivega detektiva Mika Hammerja – fiktivnega zasebnega preiskovalca, ki ga je ustvaril pisatelj kriminalk Mickey Spillane.

Stacy Keach v vlogi zasebnega detektiva Mika Hammerja, v katero je 80. letih 20. stoletja kraljeval tudi na naših televizijskih zaslonih. FOTO: Columbia Pictures/Wikimedia Commons, javna domena

Ker ni želel ves čas ponavljati istih vlog, je za seboj pustil izjemno raznolik nabor likov: od policista, ki uživa droge, na filmskem platnu do kralja Leara na gledališkem odru; posodil je tudi glas v televizijski oddaji World’s Most Amazing Videos. Upodobil je blaznega polkovnika v filmu Deveta konfiguracija, nastopil v televizijski seriji Titus in zaigral v drami Nebraska režiserja Alexandra Payna, ki je bila nominirana za oskarja. Lani je blestel v vlogi zagrenjenega očeta Georgea Clooneyja v filmu Jay Kelly.

»Moj cilj je bil imeti čim bolj raznolik nabor vlog. To je verjetno škodilo moji karieri,« je leta 2012 dejal za revijo New York Magazine. »Moje odločitve so imele svojo ceno. Toda lahko sem odigral Hamleta, Riharda III. in kralja Leara – tega ne bi zamenjal za nič na svetu.«

Od televizije do odrskih desk

Upodobil je francoskega slikarja Juliena Mistrala v CBS-ovi miniseriji Mistralova hči, ruskega kneza v miniseriji, posneti po romanu Judith Krantz Princesa Daisy, Barabo v filmu Franca Zeffirellija Jezus iz Nazareta ter majorja Jonasa Steela v seriji Modri ​​in sivi. Za vlogo pisatelja Ernesta Hemingwaya v šesturni miniseriji – za katero se je zredil za približno 16 kilogramov – je prejel zlati globus.

Keach si je prislužil nominacijo za nagrado tony za upodobitev Buffalo Billa v gledališki igri Indijanci; v broadwayski postavitvi Kralja Leara je ob Leeju J. Cobbu zaigral Edmunda, nastopil pa je tudi v drugih predstavah, denimo v Cikel Kentuckyja (1993), Podeželska žena (1965) in Druga puščavska mesta (2011).

Stacy Keach leta 1969. FOTO: Bernard Gotfryd/Kongresna knjižnica ZDA/Wikimedia Commons, javna domena

Prav tako je vodil igralsko zasedbo v nacionalni turneji predstave Frost/Nixon, v kateri je upodobil padlega ameriškega predsednika, na turnejo pa se je podal tudi z igro Vohuna, v kateri je ob njem nastopil Maxwell Caulfield. Leta 2006 je v gledališču Goodman Theatre v Chicagu blestel v naslovni vlogi v Kralju Learu, leta 2017 pa se je tja vrnil s predstavo Pamplona – monodramo o Hemingwayu. Med nastopom se je zgrudil na odru, zaradi česar so predstavo umaknili s sporeda.

Usodna aretacija

V času, ko je snemal serijo Mike Hammer, so ga leta 1984 na londonskem letališču Heathrow aretirali, ker je poskušal pretihotapiti približno 37 gramov kokaina, skritega v pločevinki pene za britje in drugod v prtljagi. Aretirali so tudi njegovo tajnico.

»Ko so prebrali mojo kazen – devet mesecev zapora –, sem imel občutek, kot da me je nekdo z okovanim čevljem brcnil naravnost v mednožje,« je zapisal v avtobiografiji iz leta 2013 z naslovom Vse v vsem: Življenje igralca na odru in izven njega . Dodal je: »To je bil najtežji trenutek v mojem življenju.« Vklenili so ga in odpeljali v zapor – v celico, veliko kot omara, v kateri je kot stranišče služilo oranžno plastično vedro. Še preden je vstopil, ga je paznik prosil za podpis izvoda knjige Modri ​​in sivi.

Takrat 44-letnega igralca so poslali v zapor Reading, ustanovo s srednjo stopnjo varovanja, saj so oblasti menile, da bi bil v zaporu z najnižjo stopnjo varovanja novinarjem preveč na dosegu roke. Po šestih mesecih so ga izpustili.

Stacy Keach in John Travolta med predstavitvijo filma Gotti na cannskem filmskem festivalu leta 2018. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

V avtobiografiji je Keach zapisal, da je med prestajanjem kazni prejel topla pisma od Gregoryja Pecka, Burta Reynoldsa, Rogerja Moora in Ala Pacina. Vsako prvo nedeljo v mesecu je bil zadolžen za predvajanje filma; spominja se, da je enkrat izbral film, v katerem je tudi sam igral – Jezdeci na dolge steze. Izkušnjo je opisal kot »zelo osamljeno, zelo depresivno in zelo žalostno. Veliko časa sem namenil razmišljanju o lastni neumnosti.«

Po prihodu iz zapora je posodil glas televizijskemu dokumentarcu High on the Job in pričal pred kongresom, kjer je članom odbora predstavniškega doma pojasnil, kako je sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja postal odvisen od kokaina. »Ni hujšega zapora od tega, da si za svoj obstoj odvisen od kemične snovi,« je dejal tedaj.

S svojimi opozorili je Keach nastopal na univerzitetnih kampusih in v centrih za odvajanje od odvisnosti. Poročil se je s poljsko igralko Malgosio Tomassi, ki jo je spoznal, ko je nastopila v seriji Mike Hammer. Povedal je, da so mu njene fotografije in pisma v zaporu veliko pomenili. Keach, ki je bil poročen štirikrat, za seboj pušča ženo Malgosio ter hčerki Shannon in Karolino.

Življenje po zaporu

Njegova prva vloga po izpustitvi je bila v filmu televizijske mreže CBS z naslovom Intimni neznanci, v katerem je zaigral ob boku Teri Garr; film je postal tretji najbolje ocenjeni televizijski film sezone 1985–86. Tudi njegov naslednji film Vrnitev Mika Hammerja je bil uspešen, sama serija Mike Hammer, ki je bila zaradi njegove aretacije na čakanju, pa je spet dobila prostor v programski shemi mreže CBS za sezono 1986–87.

Mnogo let pozneje je Keach v televizijski seriji Beg iz zapora, ki je bila na sporedu med letoma 2005 in 2007, upodobil upravnika zapora. Povedal je, da je pri oblikovanju lika poskušal posnemati upravnika, ki ga je spoznal v zaporu v Angliji; ta je bil po njegovih besedah ​​zelo sočuten in si je prizadeval pomagati zapornikom pri njihovi rehabilitaciji.

Walter Stacy Keach ml. se je rodil v mestu Savannah v Georgii; njegova starša sta bila igralca, ki sta se spoznala na univerzi Northwestern. Študiral je na Univerzi Kalifornije v Berkeleyju, kjer je diplomiral iz angleščine in dramske umetnosti.

Poleti leta 1963 je sodeloval na festivalu Oregon Shakespeare Festival, kjer je odigral vloge Henrika V., Mercutia in lorda Berowna. Obiskoval je dramsko šolo na univerzi Yale, poleti 1964 pa je v newyorškem gledališču Public Theater nastopil v več vlogah v predstavi Hamlet, v kateri je igrala tudi Julie Harris. Kot Fulbrightov štipendist je odšel študirat na Londonsko akademijo za glasbo in dramsko umetnost, nato pa se je vrnil v New York, kjer je nastopal v različnih gledaliških vlogah.

Stacy Keach s soprogo Malgosio na 86. podelitvi oskarjev v Hollywoodu leta 2014. FOTO: Adrees Latif/Reuters

Na filmskem platnu je prvič nastopil leta 1968 v filmu Srce je osamljen lovec, kasneje pa je v filmih dua Cheech in Chong upodobil policista Stedenka, ki je bil pogosto pod vplivom marihuane. Dvakrat je sodeloval z režiserjem Johnom Hustonom, in sicer pri filmih Mesto izobilja in Sodnik za obešanje; igral je tudi v filmih Generacija X skupaj z Edwardom Nortonom ter Bournova zapuščina. V filmu Cestne igre je upodobil nepopustljivega voznika tovornjaka, v grozljivki Otroci koruze 666 je umrl zaradi električnega udara, v filmu Razred 1999 pa mu je robot iztrgal srce. Njegov največji preboj pa je bila vloga Mika Hammerja, ki ga je upodobil kot sodobnega viteza – zagovornika šibkejših.

»Keach je v vlogi Hammerja privlačen in urejen. V svojem postrani postavljenem sivem klobuku deluje prav poskočno,« je leta 1983 zapisal televizijski kritik ameriške tiskovne agencije Associated Press Fred Rothenberg. »S pogledom zna izraziti poželenje, s pestmi pa 'govoriti umazano'.«