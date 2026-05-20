Umrl je legendarni kongresnik Barney Frank

V 87. letu starosti je danes umrl nekdanji demokratski kongresnik iz Massachusettsa Barney Frank, ki je vstopil v zgodovino kot prvi odkrito homoseksualni moški, ki je bil izvoljen v kongres. Frank je po veliki svetovni finančni krizi napisal zakon za regulacijo finančne industrije, poroča televizija NBC.

Frank je bil od aprila v paliativni oskrbi na svojem domu v državi Maine, njegova sestra Doris Breay, pa je za televizijo NBC izjavila, da je bil predvsem čudovit brat.

Barney Frank se je rodil leta 1940 v New Jerseyju, leta 1962 je diplomiral na Harvardu, kasneje tudi doktoriral iz prava, v zvezni kongres pa je bil prvič izvoljen leta 1980. Leta 1987 je kandidiral kot odkriti homoseksualec in ponovno zmagal.

Frank je 32 let zastopal južni del Massachusettsa v predstavniškem domu zveznega kongresa in se uveljavil kot vodilni glas v razpravah o bančništvu, dostopnih stanovanjih in pravicah LGBTQ skupnosti. Med finančno krizo leta 2008 je predsedoval odboru za finančne storitve in bil soavtor prelomnega zakona Dodd-Frank za strožji nadzor nad Wall Streetom.

Barney Frank z možem Jimom Readyjem. FOTO: Jessica Rinaldi/Reuters

Utrl je pot drugim odkrito istospolnim politikom, leta 2012 pa je postal prvi član kongresa, ki je sklenil istospolno zakonsko zvezo s svojim dolgoletnim partnerjem

»Mislim, da je ključ do našega ogromnega napredka pri premagovanju protigejevskih predsodkov v tem, da smo se vsi javno priznali in da so ljudje odkrili vrzel med našo realnostjo in tem, kako so nas prikazovali,« je za NBC prejšnji mesec izjavil Frank.

Zaradi svoje spolne usmerjenosti je bil Frank skozi kariero deležen številnih zmerljivk. Zmerjanj je bilo nekoliko manj, potem ko je bil za predsednika ZDA leta 2000 izvoljen republikanec George Bush mlajši s podpredsednikom Dickom Cheneyjem. Za republikance je bila to neke vrste prelomnica in homoseksualnost ni bila več tako velik tabu.