Umrl je mafijski »šef šefov«

V bolnišnici v svojem rojstnem mestu Guadalajara v Mehiki je umrl eden največjih tihotapcev mamil v svetovni zgodovini, Miguel Ángel Félix Gallardo. Star je bil 80 let, za zapahi pa je bil že od leta 1989. Njegov sloves je tako velik, da se lahko z njim kosa le še razvpiti kolumbijski mafijec Pablo Escobar, ki si je prislužil vzdevek kralj kokaina. Med policijsko akcijo so ga ubili leta 1993. Félix Gallardo je bil znan kot »boter« ali »šef šefov« in je spretno vodil mogočni kartel Guadalajara, ki je v času razcveta trgovine s kokainom v 80. letih prejšnjega stoletja obvladoval mehiški trg prepovedanih drog. Njegova organizacija je korenito spremenila sisteme tihotapljenja mamil v regiji, saj je sklenila partnerstvo s kolumbijskimi karteli – zlasti z Escobarjevim iz Medellína – ter tako ...