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    Svet so ljudje

    Umrl je mafijski »šef šefov«

    Po dolgih letih v zaporu se je izteklo življenje Miguela Ángela Félixa Gallarda, vodje kartela Guadalajara, ki se je povezal s kolumbijsko mafijo.
    Felix Gallardo (na fotografiji iz leta 2005) je bil v trgovini z mamili tako vpliven kot Pablo Escobar. FOTO: Afp
    Galerija
    Felix Gallardo (na fotografiji iz leta 2005) je bil v trgovini z mamili tako vpliven kot Pablo Escobar. FOTO: Afp
    Ur. I.
    16. 11. 2026 | 10:45
    16. 11. 2026 | 11:28
    2:26
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    V bolnišnici v svojem rojstnem mestu Guadalajara v Mehiki je umrl eden največjih tihotapcev mamil v svetovni zgodovini, Miguel Ángel Félix Gallardo. Star je bil 80 let, za zapahi pa je bil že od leta 1989. Njegov sloves je tako velik, da se lahko z njim kosa le še razvpiti kolumbijski mafijec Pablo Escobar, ki si je prislužil vzdevek kralj kokaina. Med policijsko akcijo so ga ubili leta 1993. Félix Gallardo je bil znan kot »boter« ali »šef šefov« in je spretno vodil mogočni kartel Guadalajara, ki je v času razcveta trgovine s kokainom v 80. letih prejšnjega stoletja obvladoval mehiški trg prepovedanih drog. Njegova organizacija je korenito spremenila sisteme tihotapljenja mamil v regiji, saj je sklenila partnerstvo s kolumbijskimi karteli – zlasti z Escobarjevim iz Medellína – ter tako ...

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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