Poslovil se je še en član znamenite ameriške glasbene skupine Beach Boys, Mike Love. Umrl je v 86. letu starosti, v krogu svoje družine, je po poročanju BBC sporočila njegova predstavnica za odnose z javnostmi. »Spominjali se ga bomo kot ameriško kulturno ikone, ki je s svojim izjemnim talentom navdihovala generacije glasbenikov,« je zapisano v izjavi ob njegovi smrti.

Love se je rodil 15. marca 1941 v soseski Baldwin Hills v Los Angelesu. Skupino, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja obnorela kalifornijsko mladino, al pa je kmalu pljusknil po vsem svetu, je ustanovil leta 1961 skupaj z bratranci Brianom, Carlom in Dennisom Wilsonom ter prijateljem Alom Jardinom. Že leto po ustanovitvi so doživeli velik uspeh s prvim albumom Surfin' Safari, leto kasneje je sledil Surfin' USA. A za največjega velja enajsti studijski album Pet Sounds iz leta 1966, na katerem so se predstavili s kompleksnimi kompozicijami in domiselnimi aranžmaji. Album še danes velja za enega najboljših v zgodovini popularne glasbe.

Vokal Mike Lovea je mogoče slišati v številnih uspešnicah skupine, ki jih je tudi sam napisal, kot so California Girls, Good Vibrations in I Get Around. FOTO: Valerie Macon/Afp

Vokal Mike Lovea je mogoče slišati v številnih uspešnicah skupine, ki jih je tudi sam napisal, kot so California Girls, Good Vibrations in I Get Around. Desetletja je bil tudi glavna opora skupine Beach Boys, ki se je spoprijemala s številnimi težavami. Za najslabše leto v njihovi karieri velja 1968., ko je Brian Wilson padel v hudo depresijo in začel jemati mamila ter naposled za nekaj let prenehal sodelovati v skupini. Zaradi njegovih težav ter smrti Dennisa (1983) ter Carla Wilsona (1998) je skupina večkrat spremenila zasedbo in glasbeni slog ter naposled razpadla.

Kljub temu velja za eno največjih in najbolj priljubljenih ameriških skupin; po podatkih spletne strani skupine so prodali več kot 100 milijonov plošč po vsem svetu. Leta 1988 je bila sprejeta v Dvorano slavnih rock & rolla, leta 2001 pa je prejela nagrado grammy za življenjsko delo.

Ponovno so se združili leta 2012. FOTO: Richard A. Brooks/Afp

Leta 2012 so se preostali člani, med njimi Mike Love in Brian Wilson, ki je umrl leta 2025, ponovno združili in pripravili turnejo ob 50. obletnici. Loveov zadnji nastop je bil 10. oktobra v dvorani Ryman Auditorium v ​​Nashvillu v Tennesseeju. Od ustanovnih članov skupine je živ samo še Al Jardine. Star je 85 let.