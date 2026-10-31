Umrl je Mišo Kovač

Umrl je hrvaški pevec Mišo Kovač, poročajo hrvaški mediji. Njegovo življenje se je izteklo v 86. letu starosti.

Portal Slobodna Dalmacija navaja, da je umrl v splitski bolnišnici. Dalmatinski portal navaja, da so vest, da je umrl, na splitskem stadionu Poljud razglasili po ozvočenju. Zatem so prisotni zapeli njegovo pesem.

Mate Mišo Kovač je bil eden najbolj znanih in priljubljenih hrvaških in jugoslovanskih pevcev zabavne glasbe, čigar kariera je zaznamovala več generacij. Njegove pesmi so postale del hrvaške glasbene in kulturne dediščine.

Rodil se je 16. julija 1941 v Šibeniku, kjer je preživel tudi otroštvo. Bil je eden od treh otrok v družini, sestro in brata je že izgubil. Ob legendarnem sicer pevcu pogosto navajajo podatek, da je na Hrvaškem prodal daleč največ plošč in drugih nosilcev zvoka.

V bogati karieri, ki traja več kot pol stoletja, je postal simbol Dalmacije, njegove pesmi »Ostala si uvijek ista«, »Dalmacija u mom oku«, »Malo mi je jedan život s tobom«, »Poljubi zemlju«, »Svi pjevaju, ja ne čujem«, »Ako me ostaviš« in številne druge pa so zimzelene uspešnice.

Glasbeni uspehi, prepleteni z življenjskimi težavami

Mišo Kovač je postal najuspešnejši in najbolj prodajan pevec zabavne glasbe v Jugoslaviji ter pevec, ki je imel še na stara leta tako karizmo, da je ob dvigu rok na odru prvih deset »vrst« na koncertu padlo na kolena, kot pravijo oboževalci.

Mediji so minula leta velikokrat poročali o njegovih težavah z zdravjem, tudi sicer je bilo njegovo življenje prepredeno s težavami. Z ločitvami, smrtjo sina v sumljivih okoliščinah, težavami s hčerjo, ki je zabredla v pekel mamil, in depresijo, ki so ga leta 1999 skoraj pripravile do tega, da bi si sodil s pištolo.

Poročil se je trikrat, mdr. z nekdanjo miss Jugoslavije Anito Baturino, s katero je dobil omenjena sina in hči. S tretjo ženo Lidijo Pintarić je ostal do smrti.

Manj znano je, da je bil sprva tapetar. Potem se mu je zgodila zmaga na tekmovanju mladih talentov in leta 1969 na sarajevskem festivalu Vaš šlager sezone s pesmijo Više se nečeš vratiti, kar mu je odprlo pot do kasnejših uspehov in legendarnega statusa. Oboževal je Elvisa Presleyja, pel pa tudi pesmi Raya Charlesa. Status zvezde mu je prinesla pesem »Više se nećeš vratiti« iz leta 1969. Single s to pesmijo je našel pot do 190.000 kupcev.

Že dve leti zatem je na splitskem festivalu zmagal s pesmijo »Proplakat će zora«, istega leta pa je pri Zadru skoraj umrl v prometni nesreči. Ni, a mu je na zgornji ustnici zapustila brazgotino, zaradi katere se je odločil za imidž, ki je postal njegov zaščitni znak – za imidž brkatega Dalmatinca.