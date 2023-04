V starosti 102 let je umrl najstarejši obsojenec za nacistične zločine

V starosti 102 let je umrl Josef Schütz, najstarejši obsojenec za nacistične zločine, storjene med holokavstom, poroča BBC. Junija lani so ga spoznali za krivega sodelovanja pri umorih na tisoče zapornikov v Sachsenhausnu blizu Berlina med letoma 1942 in 1945.

Obsodili so ga na pet let zapora, a je ostal na prostosti, saj je čakal na izid pritožbe, podane na zvezno sodišče.

V Sachsenhausnu umrlo več deset tisoč ljudi

Vselej je zanikal, da je bil paznik SS v nacističnem koncentracijskem taborišču. Spoznali so ga za krivega pomoči in podpiranja umorov kar 3518 ljudi. Tudi sokrivde pri streljanju sovjetskih vojnih ujetnikov in umorih drugih s plinom ciklon B.

V Sachsenhausnu je sicer več deset tisoč ljudi umrlo zaradi lakote, prisilnega dela, medicinskih poskusov in umorov s strani SS. V taborišču je bilo zaprtih več kot 200.000 ljudi, med njimi političnih zapornikov, Judov, Romov, Sintov in homoseksualcev.

Schütz med sojenjem ni izrazil obžalovanja in je na nemškem sodišču mdr. izjavil: »Ne vem, zakaj sedim tukaj. S tem res nisem imel ničesar.« Kljub temu da so njegovo ime in rojstne podatke našli na dokumentih stražarja SS, je vztrajal, da ni bil v taborišču in da je namesto tega delal kot delavec na kmetiji.

Sodišča ni prepričal. Da bo dejansko pristal za zapahi, je bilo sicer malo verjetno že ob lanski obsodbi.