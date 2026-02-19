Umrl je nekdanji zunanji minister Boris Frlec

Malo po 90. rojstnem dnevu je umrl nekdanji zunanji minister in diplomat Boris Frlec. Premier Janez Drnovšek ga je za zunanjega ministra predlagal leta 1997. Ministrstvo je vodil v obdobju intenzivnega približevanja Slovenije Evropski uniji in zvezi Nato, piše Dnevnik.

Pred dolgo kariero v zunanjih zadevah, za katero je lani prejel nagrado za življenjsko delo v diplomaciji, je bil Frlec plodovit znanstvenik. Leta 1965 je postal doktor kemijskih znanosti in bil nato raziskovalec na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani ter leta 1975 postal njegov direktor.

Frlec je bil minister v obdobju, ko je Slovenija prvič zasedla mesto nestalne članice Varnostnega sveta, kar je »nedvomno utrdilo položaj Slovenije v mednarodni skupnosti«, meni zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob podelitvi nagrade za življenjsko delo je dejala, da je to priznanje izraz posebnega spoštovanja in zahvale posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom, dosežki in prizadevanji pustili neizbrisen pečat na področju slovenske diplomacije.

Leta 1976 je postal tudi redni profesor za anorgansko kemijo na Univerzi v Ljubljani. V domačih in tujih revijah je objavil več kot petdeset člankov s področja anorganske kemije. Za svoje znanstveno delo je prav tako prejel veliko nagrad. Med njimi štiri nagrade Sklada Borisa Kidriča in odlikovanje z redom dela z zlatim vencem.

Z Instituta Jožef Stefan so danes sporočili, da so z globoko žalostjo in iskrenim spoštovanjem na institutu in v širši slovenski znanstveni skupnosti sprejeli vest o smrti Borisa Frleca, »enega najvidnejših predstavnikov slovenske znanosti in diplomacije druge polovice 20. stoletja«. Izpostavili so, da je bil kemik svetovnega formata in dolgoletni direktor inštituta, veleposlanik in zunanji minister pa v ključnem obdobju osamosvajanja ter mednarodnega uveljavljanja Slovenije. »Pod njegovim vodstvom je IJS postal prostor, kjer so se rojevale generacije raziskovalcev, ki danes nosijo slovensko znanost v svet,« so dodali in svojcem izrazili sožalje.