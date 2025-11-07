Umrl je Nobelovec, ki je pomagal odkriti DNK

Umrl je James Watson, ameriški Nobelov nagrajenec, znan po tem, da je pomagal razvozlati genski načrt življenja, a tudi po tem, da si je ugled izjemno omajal z izjavami in zapisi, ki so jih obsodili kot rasistične in seskistične. Do te mere, da so ga v znanstvenih krogih izobčili.

V 50. letih prejšnjega stoletja je na podlagi dela britanske kemičarke Rosalinde Franklin s Francisom Crickom in Mauriceom Wilkinsom odkril strukturo DNK.

Kot navaja Washington Post, je umrl v hospicu v East Northportu v zvezni državi New York. Dočakal je visoko starost, 97 let. Njegovo smrt sta potrdila Laboratorij Cold Spring Harbor, kjer je preživel večji del kariere, a je ta sodelovanje z njim prekinil, in njegov sin Rufus. Dr. Watson se je sicer leta 2018 hudo poškodoval v prometni nesreči.

Odkritje zgradbe dvojne vijačnice DNK je za vselej spremenilo preučevanje biologije in vplivalo na sodobno življenje na načine, ki segajo daleč onkraj akademskega okolja.

V profesionalnem življenju, ki je obsegalo sedem desetletij, je sooblikoval znanstvene dosežke, ki so spodbudili vzpon cvetoče biotehnološke industrije, vredne več milijard dolarjev, z aplikacijami na področjih medicine, kmetijstva, forenzike in zelenih tehnologij, še piše Washington Post.