Umrl je O. J. Simpson

V starosti 76 let je umrl O.J. Simpson, nekdanji veliki zvezdnik ameriškega nogometa, ki je postal razvpit potem, ko je bil leta 1995 oproščen v »sodnem procesu stoletja«, v katerem so mu sodili zaradi brutalnega umora njegove žene in njenega prijatelja leta 1994.

Pozneje so njegovo krivdo za umora potrdili v ločenem civilnem sodnem postopku.

»10. aprila je naš oče, Orenthal James Simpson, izgubil bitko z rakom,« so na omrežju X sporočili člani njegove družine.

Simpsonov odvetnik je za spletni novičarski portal TMZ potrdil, da je ta umrl v sredo ponoči v Los Angelesu, poroča AFP. Obdan je bil s svojimi otroki in vnuki.

O. J. Simpson je dosegel slavo in bogastvo s športno kariero – igral je v dresih moštev Buffalo Bills in San Francisco 49ers – in kariero v industriji zabave, vendar pa je to za vedno zasenčil brutalni umor z nožem njegove nekdanje žene Nicole Brown Simpson in njenega prijatelja Ronalda Goldmana junija 1994 v Los Angelesu.

Aretacija in sodni proces kot resničnostni šov

Njegovo aretacijo po policijski zasledovalni vožnji je v živo spremljala televizija. Prav tako v živo je potekal sodni proces proti njem, ki je sprožil številne razprave o perečih družbenih temah: rasi, spolu, družinskem nasilju, obravnavi zvezdnikov in neprimernem ravnanju policije. Simpson se je namreč predstavljal kot žrtev policijske zarote v času, ko so odmevali primeri policijskega nasilja proti rasnim manjšinam.

Senat kazenskega sodišča ga je leta 1995 oprostil dvojnega umora, nasprotno ga je dve leti pozneje porota za civilne sodbe – proti njemu sta jo vložili družini pokojnih – prepoznala za povzročitev smrti in mu naložila plačilo 33,5 milijona dolarjev družinam Brownove in Goldmana. Simpson je moral zaradi visoke odškodnine razglasiti osebni stečaj.

Dvome o svoji nedolžnosti je poleg dejstva, da je spektakularno bežal pred policijo, Simpson sam podžgal leta 2006 s knjigo If I Did It (Če bi to storil jaz), v kateri predstavlja opis »hipotetične« različice umora Simpsonove in Goldmana. Knjiga je bila zaradi javnega ogorčenja in sodnih bitk z Goldmanovo družino objavljena skoraj leto dni kasneje kot načrtovano.

Hkrati s knjigo je Simpson posnel intervju za ameriško televizijsko mrežo Fox. V njem je založnici Judith Reagan predstavljal svojo hipotezo o tem, kako naj bi bil par umorjen. V pogovoru je povedal, da je bil na prizorišču umora in da nikoli ni videl toliko krvi, a obenem pristavil, da gre za »hipotetično predstavo«.

Po osebnem stečaju je Simpson životaril, leta 2008 pa se znova znašel pred roko pravice, potem ko je s partnerji vdrl v hotelsko sobo dveh preprodajalcev z njegovimi spominki. Zahteval je svoje stvari nazaj, eden od partnerjev je imel pištolo. Policija jih je aretirala, tožilstvo pa je krivdo pripisalo 61-letnemu Simpsonu, ki je bil obsojen na kazen od devetih do 33 let. Po devetih letih so ga leta 2017 izpustili.

Osredotočal se je na pozitivne stvari

Orenthal James Simpson je bil rojen 9. julija 1947 v San Franciscu, kjer je odraščal v soseski z neprofitnimi stanovanji. Po srednji šoli se je vpisal v City College of San Francisco, ki ga je obiskoval leto in pol, zatem pa se je spomladi 1967 prepisal na univerzo v Južni Kaliforniji.

S prvo ženo se je poročil leta 1967 in z njo imel dva sinova, Jasona in Aarena. Slednji se je leta 1979 utopil v bazenu, še isto leto pa sta se Simpson in prva žena ločila.

Z drugo ženo Nicole Brown se je poročil leta 1985 – tudi v tem zakonu je imel dva otroka, Justina in Sydney –, ločil pa leta 1992. Dve leti pozneje so Brownovo našli umorjeno.

»Ni nam treba iti nazaj in podoživeti najhujših dni naših življenj,« je O. J. Simpson povedal v intervjuju za agencijo AP 25 le po umorih. »Moja družina in jaz smo se premaknili na točko, ki ji pravimo območje brez negativne energije. Osredotočamo se na pozitivno.«