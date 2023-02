Umrl je Paco Rabanne, enfant terrible mode 60. let

Umrl je Paco Rabanne, v Španiji rojeni oblikovalec, ki je postal najbolj znan po kovinskih kompletih in izdelkih v vesoljskem slogu iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, poroča mednarodni tisk. Umrl je v Portsallu v Veliki Britaniji.

Smrt Francisca Rabanede y Cuerva, kot je bilo njegovo rojstno ime, je potrdil tiskovni predstavnik španske skupine Puig, ki nadzoruje znamko Paco Rabanne. Rabanne je sicer že v zgodnjih letih delovanja v povezavi s Puigom uspel tudi na področju dišav.

Paco Rabanne z manekenko v svoji trgovini v Parizu leta 1968. FOTO: AFP

Rojen je bil leta 1934 v baskovskem mestu Pasaia. Njegovega očeta, republikanskega častnika in poveljnika garnizije v Guernici, so ubili frankistični vojaki, nakar je njegova družina prebegnila v Pariz. V francoski prestolnici je študiral arhitekturo, oblikovalsko kariero pa najprej začel kot oblikovalec nakita za modne znamke Givenchy, Dior in Balenciaga.

Lastno modno hišo je odprl leta 1966. Debitiral je s projektom Manifest: 12 nenosljivih oblek iz sodobnih materialov. Uporabljal je nekonvencionalne materiale, kot so kovina, papir in plastika, in ustvaril nenavadne, razkošne modele. Že v zgodnjih letih je zaslovel tudi z zelenim kostumom za Jane Fonda v kultni Barbarelli in kreacijami za Brigitte Bardot ter Francoise Hardy.

Leta 1969 s francosko igralko Corinne Marchand. FOTO: AFP

Odmevale so tudi njegove ekscentrične izjave za medije. Trdil je, da je živel že več življenj, tudi, denimo, kot prostitutka na dvoru Ludvika XV., da je spoznal Jezusa in trikrat videl Boga, da so ga obiskali nezemljani, da je ubil Tutankamona in da je, skratka, star 75.000 let. V običajnem zemeljskem času mu je bilo tokrat danih 88 let.

Ob svoji kreaciji leta 1969. FOTO: AFP