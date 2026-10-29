Umrl je Patrick Stewart, legendarni kapitan iz Zvezdnih stez

Angleški igralec Patrick Stewart je včeraj umrl na svojem domu v Los Angelesu po kratkem boju z Alzheimerjevo boleznijo in demenco z Lewyjevimi telesci, so po poročanju BBC danes sporočili na igralčevem profilu na Instagramu.

Kot so zapisali, je bil »v ljubeči oskrbi svoje ljubljene žene Sunny«.

Zapisali so še: »Bil je v toplem objemu družine in prijateljev, obdan z živo glasbo, molitvijo, solzami, smehom in globokimi čustvi, kakršna je po življenju, posvečenem vsem nam, lahko vzbudil le on.

Za vedno bomo ohranili v srcu spokojnost in zamišljenost na njegovem obrazu, trajen spomin na njegovo neuklonljivo dostojanstvo.

Kot sin Mirfielda v pokrajini West Riding v Yorkshiru je svojo pot začel pri gledališki družbi Royal Shakespeare Company ter nadaljeval enako priznano, šest desetletij dolgo kariero na Broadwayu, filmskem platnu in televiziji.«

V Možeh X je igral profesorja X. FOTO: Sam Yeh/AFP

Guardian ga v naslovu vesti o njegovi smrti označuje za titana gledališča in filma. Najbolj znan je bil po vlogah v serijah Zvezdne steze, kjer je bil kapitan Jean-Luc Picard in vodja vesoljske ladje Enterprise, ter Možje X, kjer je igral profesorja X.

V več kot 60-letni karieri na odru, filmu in televiziji je prejel številna priznanja, med njimi dve nagradi Laurencea Olivierja in grammyja. Nominiran je bil tudi za tonyja, tri zlate globuse, štiri emmyje in tri nagrade ameriškega igralskega ceha. Kraljica Elizabeta II. mu je leta 2010 za zasluge na področju dramske umetnosti podelila viteški naziv.