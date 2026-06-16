Umrl je prof. dr. Franc (Franjo) Pikelj

V 91. letu je umrl prof. dr. Franc (Franjo) Pikelj, dr. med. Bil je ugleden slovenski zdravnik infektolog, dolgoletno povezan s Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani. Bil je eden vidnejših predstavnikov slovenske infektologije, zlasti na področjih tropske medicine, okužb osrednjega živčevja, infekcijskega endokarditisa in drugih zahtevnih nalezljivih bolezni.

Gremo tja, kjer nas najbolj potrebujejo

Njegovo delo je bilo pomembno tako v klinični medicini kot v pedagoškem in humanitarnem razvoju stroke. V strokovni literaturi je objavljal oziroma sodeloval pri prispevkih o klopnem meningoencefalitisu, infekcijskem endokarditisu, dengi, malariji in potovalni medicini. Deloval je v obdobju, ko se je slovenska infektologija širila od klasične obravnave nalezljivih bolezni tudi k tropskim boleznim, potovalni medicini in zdravstveni pripravi ljudi, ki odhajajo na območja z drugačnimi epidemiološkimi razmerami.

Posebno mesto v njegovi karieri ima razvoj slovenske tropske medicine. Viri ga opisujejo kot pobudnika oziroma očeta slovenskih medicinsko-humanitarnih odprav v tropske kraje. Prva slovenska zdravniška ekipa je pod njegovim vodstvom odšla v Centralnoafriško cesarstvo konec sedemdesetih let, z namenom proučiti možnosti za delo tropske ambulante in pomoč lokalnemu prebivalstvu. Pomembna prelomnica je bila uvedba izbirnega predmeta tropska medicina na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1989, iz katerega se je razvila tradicija izobraževanja zdravnikov, študentov medicine in drugih zdravstvenih delavcev za delo v tropskih okoljih.

Jeseni 1990 je sledila prva odprava zdravnikov in študentov medicine v Zambijo, pozneje pa so slovenske odprave postale stalnica. Njihovo delo se je širilo v Zambijo, Kenijo, Ugando, na Madagaskar in drugam. Pikelj je pri tem odigral vlogo mentorja, organizatorja in strokovnega avtoritativnega vodnika, ki je mlajše zdravnike opozarjal ne le na medicinske, temveč tudi na etične, organizacijske in kulturne pasti dela v manj razvitih zdravstvenih okoljih.

Za svoje delo je bil leta 1997 med prejemniki Lavričevega priznanja Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.