Umrl je Sergio Rossi, slavni oblikovalec ženskih čevljev

Ustvaril je tudi čevlje za Fellinijevo Sladko življenje

V 85. letu starosti je ugasnilo življenje slavnega italijanskega oblikovalca ženskih čevljev. Umrl je v bolnišnici v Ceseni v deželi Emiliji - Romanji za posledicami okužbe s koronavirusom. Rossi je bil obineden najbolj prepoznavnih oblikovalcev obuval, njegove čevlje pa so oboževale zvezdnice, kot soin»Ljubil je predstavnice nežnejšega spola, ženskost pa mu je uspelo izraziti na poseben način. Njegovi čevlji so bili čudoviti podaljški ženskih nog,« je v izjavi za javnost napisal, izvršni direktor podjetja Sergio Rossi Group. »Naša dolga in slavna zgodovina dolguje njegovi viziji, njegove ustvarjalnosti ne bomo nikoli pozabili.« Od zvezdniškega oblikovalca čevljev se je poslovil tudi njegov sin, ki je pod očetovo fotografijo na instagramu zapisal »Zbogom, maestro«.Sergio Rossi se je rodil leta 1935 v mestecu San Mauro Pascoli nedaleč od Riminija. Čevljarske obrti ga je naučil oče, Rossi pa je že v rosnih letih večino časa preživljal v očetovi čevljarski delavnici. Ker se je kmalu izkazalo, da je zelo nadarjen, mu je oče dovolil prodajati čevlje, ki sta jih čez zimo izdelala z bratom Francom, na stojnicah v poletnih letoviščih ob jadranski obali.Rossi je zaslovel leta 1960, ko so se njegovi čevlji pojavil vfilmu Sladko življenje, nosila jih je švedska zvezdnica. Osem let kasneje je ustanovil svojo blagovno znamko, kmalu zatem pa so čevlji Sergio Rossi v sodelovanju z znamkami, kot so Dolce & Gabbana, Gianni Versace in Azzedine Alaia, osvojili modne brvi. Na začetku marca je podjetje Sergio Rossi Group na instagramu naznanilo, da bodo za boj proti koronavirusu namenili 100.000 evrov in vse prihodke od spletne prodaje.