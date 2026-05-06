Umrl je ustanovitelj CNN Ted Turner

Umrl je Ted Turner, medijski mogotec, ki je ustanovil CNN, pionirsko 24-urno televizijsko mrežo. Star je bil 87 let, poroča CNN.

Poslovnež rojen v Ohiu, je zgradil medijski imperij, ki je vključeval prvo kabelsko »superpostajo« ter priljubljene kanale za filme in risanke.

CNN je začela kot prva svetovna 24-urna televizijska informativna kabelska mreža s sedežem v Atlanti v ameriški zvezni državi Georgia kot drzen, nekateri so rekli nor podvig milijarderja Turnerja, ki si je zadal nemogoče v takratnem medijskem svetu, ko so bile novice na sporedu le enkrat, dvakrat na dan.

Leta pozneje je povedal, da si je CNN zamislil kot medij, v katerem ne bi prevladovala posilstva in umori kot na lokalnih televizijah. Hotel je ustvariti televizijski New York Times, ne pa televizijskega New York Posta, ki je eden od vodilnih ameriških rumenih časopisov. »Nekdo bi moral biti najbolj spoštovano ime televizijskih novic in želel sem si, da bi to bil CNN,« je dejal Turner.

Zaradi televizije, ki je 24 ur na dan poročala v živo, ga je leta 1991 Time magazine razglasil za osebnost leta. Turner je svojo medijsko mrežo leta 1996 prodal podjetju Time Warner in se umaknil iz posla.

Bil je jadralec, filantrop, ki je ustanovil United Nations Foundation, aktivist, ki si je prizadeval za odpravo jedrskega orožja in naravovarstvenik, ki je postal eden največjih lastnikov zemljišč v ZDA, našteva CNN. Vplival naj bi celo na ponovo naselitev bizonov na zahod ZDA.

Nkeaj pred svojim 80. rojstnim dnem je leta 2018 Turner razkril, da ima napredujočo demenco. V začetku leta 2025 je bil hospitaliziran zaradi blažje pljučnice, nato pa je okreval v rehabilitacijski ustanovi.