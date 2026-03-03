Umrl je odlični alpinist, član legendarne odprave na Everest

Umrl je Vanja Matijevec, alpinist, gorski vodnik in pionir slovenskega lednega plezanja. Znan je bil po prvenstvenem vzponu v slapu Mokre peči (Lucifer) leta 1979 in po odpravah v Centralnih Alpah in Himalaji, ki so se zapisale v zgodovino alpinizma.

Matijevec se je rodil 14. oktobra 1946 v Ljubljani. Bil je alpinist zlate generacije slovenskih alpinistov 70. in 80. let. S slovenskimi gorami se je seznanil že v otroštvu, ko je na pašnikih nad Tržičem pasel krave, z alpinizmom pa po naključju, ko je pri delu spoznal Jožeta Hočevarja, ki mu je predstavil plezanje.

Matijevec je leta 1975 postal gorski vodnik, nato se je kmalu pridružil Alpinističnemu odseku Rašica. Čeprav je prvi raztežaj pri vzponu v slapu Mokre peči leta 1979 plezal od štiri do pet ur, se je prav s tem vzponom vpisal v zgodovino sodobnega lednega plezanja pri nas. »Ledni vijaki so bili najbolj podobni odpiračem za buteljke,« je dejal o arhaični plezalni opremi, ki so jo uporabljali takrat.

Na odpravi leta 1981 je Matijevcu v navezi s Frančkom Knezom uspelo po novi smeri doseči rob južne stene Lotseja, četrte najvišje gore na svetu. Južna stena je dotlej veljala za nepreplezljivo. »Ta dan bi lahko obnovil od minute do minute,« je Matijevec dejal o do takrat najtežjem vzponu v Himalaji.

Matijevec je bil poleg tega tudi član legendarne odprave na Everest leta 1979. Osvojiti bi moral tudi sam vrh najvišje gore na svetu, a je namesto nadaljevanja vzpona na streho sveta na pomoč priskočil navezi Stipe Božić-Stane Belak-Ang Phu. Skupina se je po osvojitvi vrha pri sestopu namreč zaplezala in noč preživela visoko nad 8000 metri.

Na družbenem omrežju facebook se je od alpinističnega kolega poslovil tudi Stipe Božić iz omenjene naveze. »Nikoli ne bom pozabil požrtvovalne geste, ki jo je zame storil nepozabni prijatelj in mi pomagal preživeti, ko sem izgubil derezo,« je med drugim zapisal Božić.

Matijevec je bil tudi izvrsten smučar, zadnja leta pa se ukvarjal predvsem z igranjem golfa in potapljanjem.