    Svet so ljudje

    Umrl je velikan mode Valentino

    Njegovo življenje se je izteklo v Rimu, star je bil 93 let.
    FOTO: Angela Weiss/AFP
    FOTO: Angela Weiss/AFP
    V. U.
    19. 1. 2026 | 18:12
    19. 1. 2026 | 19:00
    Umrl je velikan mode Valentino, poroča italijanski tisk. Njegovo življenje se je izteklo v Rimu, star je bil 93 let. »Cesarja ni več,« je v uvodu v novico o smrti enega najslavnejših italijanskih modnih kreatorjev vseh časov zapisala Repubblica.

    Z modne zelene preproge

    Valentino Garavani, kot je bilo njegovo polno ime, je »umrl v miru v svoji rimski rezidenci, obkrožen z ljubeznijo najbližjih,« so v sporočilu za javnost zapisali v Fundaciji Valentino Garavani in Giancarlo Giammetti. Pogreb bo v petek.

    Zaščitna barva Valentina je postala živo rdeča. FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters
    Zaščitna barva Valentina je postala živo rdeča. FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters

    Rodil se je leta 1932 v Vogheri v pokrajini Pavia. Njegova strast do mode, ki sta jo podpirala starša Mauro Garavani in Teresa de Biaggi, ga je vodila k študiju mode in hkratnemu učenju francoščine, nato pa k selitvi v Pariz, kjer so se mu odprle nove priložnosti, poroča Ansa.

    Lepe obleke je občudoval že od otroštva, prav tako je užival v lepoti, pa ne samo žensk, temveč tudi moških, otrok ali pa slik. Bil je velik sanjač in je sanjal o lepoti, mama pa mu je pogosto očitala, da ves čas razmišlja le o neumnostih. 

    FOTO: Tiziana Fabi/AFP
    FOTO: Tiziana Fabi/AFP

    To je bil šele začetek izjemno dolge, rekordne kariere, ki ga je izstrelila med najbolj legendarna imena italijanske in svetovne mode. V Parizu je delal kot vajenec pri Jeanu Dessèsu in Guyu Larochu, nato se je vrnil v Italijo, kjer je izkušnje poglabljal najprej pri Emiliu Schuberthu in nato pri Vincenzu Ferdinandiju.

    Leta 1957 je bila ustanovljena modna hiša Valentino, leta 1959 pa je Valentino v Rimu, v ulici Via Condotti, odprl prvi atelje. Začetki niso bili lahki: partnerji so se po začetni naložbi odločili za umik, prelomnica pa je nastopila z vstopom Giancarla Giammettija, Valentinovega življenjskega sopotnika, študenta arhitekture, ki ga je Valentino spoznal leta 1960 v eni od rimskih kavarn. Začelo se je življenjsko dolgo partnerstvo.

    Italijanska moda je v zadnjih mesecih izgubila dva velikana. Septembra se je poslovil Valentinov prijatelj in tekmec Giorgio Armani.

    FOTO: Pierre Verdy/AFP
    FOTO: Pierre Verdy/AFP

    Čeprav mu je že prva kolekcija na modni reviji v Firencah leta 1962 prinesla prve slavne stranke, je sam za prelomno navajal tako imenovano belo kolekcijo iz leta 1968. Tako je bila tlakovana njegova modna pot, zaznamovana z eleganco, razkošjem in feminilnostjo, ki so obnorele najslavnejše ženske sveta. Zato so se njegova »modna« razmerja s hollywoodskimi zvezdami, princesami in prvimi damami sklepala na dolgi rok. Njegova zaščitna barva pa je postala živo rdeča.

    V dolgi karieri je Valentino sodeloval s številnimi ženskami mednarodnega družbenega vrha – od dolgoletnega odnosa z Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, ki se je začel leta 1964, do Elizabeth Taylor, Sharon Stone in Linde Evangelista. Po dolgi karieri je Valentino Garavani leta 2007 zapustil vodstvo svoje modne hiše. Julija 2012 je bila hiša prodana katarski družbi Mayhoola for Investments, leta 2023 pa je skupina Kering za 1,7 milijarde evrov pridobila 30-odstotni delež skupine Valentino. Leta 2016 je skupaj z Giammettijem ustanovil istoimensko fundacijo s filantropskim poslanstvom.

