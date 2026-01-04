Umrl je vinar Miha Istenič

Miha Istenič je bil priznani slovenski vinar, katerega penine so dobile več nagrad. Umrl je v soboto v 63. letu starosti. Bil je tudi član Društva vinogradnikov Bizeljsko. Njegov oče Janez Istenič je po drugi svetovni vojni kot prvi zasebnik na slovenskih tleh začel pridelovati penino pod lastno blagovno znamko.

Pred leti je Miha Istenič novinarki Katji Cah povedal, da je treba v dobrem vinu uživati brez slabe vesti.

Vodenje najstarejše hiše penin v Sloveniji sta leta 2023 prevzela Mark in Nik Istenič. Na Bizeljskem snujeta nove ideje in ohranjata zgodbo s 57-letno tradicijo. Nadaljujeta tradicijo, ki jo je leta 1968 začel njun ded in pionir slovenskih klasičnih penin Janez ter jo s smelimi eksperimenti nadaljeval njun oče Miha.

Ta je leta 2024 v intervjuju dejal: »Med družinskimi pogovori sem jima večkrat poudaril, naj brez občutka krivde rečeta ne, če imata glede tega najmanjši dvom. Način, kako sta rekla da, pa je zame največja nagrada.«

Miha Istenič leta 2018. FOTO: Marko Feist

Isteničevi so s številnimi potezami orali ledino v pridelovanju penin v Sloveniji. Premorejo najstarejšo blagovno znamko, imajo najstarejšo rdečo penino, prvo aromatizirano pijačo na osnovi penečega vina pri nas, prvi v Sloveniji so pridelali penino brut. Njihove najmlajše penine cuvee odležijo na drožeh najmanj dve leti, večina penin preživi v stiku z drožmi pet ali celo šest let. Na leto ustekleničijo približno 150.000 steklenic penin.

»V osrčju slovenske vinorodne dežele Posavje vsaka steklenica penine Istenič pripoveduje zgodbo o ljubezni, delu in zapuščini. Več kot pet desetletij je naša družina negovala to deželo in ustvarjala vrhunska peneča vina, ki odražajo bistvo našega terroirja,« so zapisali na spletni strani v podjetju Penine Istenič.